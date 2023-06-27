За три дня после релиза продажи Forever Skies превысили 50 000 копий ©

На прошлой неделе Forever Skies, игра на выживание от польской студии Far From Home, дебютировала в Steam. И разработчики немного похвастались результатами своей работы.

Через три дня после релиза продажи Forever Skies превысили 50 000 копий.

Этот результат выше, чем ожидали разработчики, поэтому команда очень довольна дебютом игры в раннем доступе.

Текущий рекорд активности игры - 5,2 тыс. игроков, одновременно играющих на Steam.

Кассовый успех Forever Skies - тем более хорошая новость для студии, поскольку Far From Home намерена дебютировать на фондовом рынке в этом году.

Стоит отметить, что игра не только хорошо продается, но и получает положительные отзывы от игроков. В Steam 89% пользовательских рецензий хвалят Forever Skies, что сервис классифицирует как "очень хороший" прием продукции.

Игра была выпущена 22 июня. Версия в раннем доступе доступна только на ПК, но в дальнейших планах - издание для консолей PlayStation 5, Xbox Series S и Xbos Series X. На данный момент представлен исключительно однопользовательский режим игры, и его хватает примерно на 15 часов игры.

Разработчики предполагают, что ранний доступ продлится примерно один год. Вскоре после релиза авторы раскрыли планы по развитию Forever Skies. Среди них - реализация кооперативного режима, введение возможности создания сада и расширение контента за счет дополнительных модулей для корабля, новых локаций и миссий, а также полная поддержка игры на планшете.