Анонсирован кооперативный шутер от третьего лица The Forever Winter на ПК

Fun Dog Studios, вашингтонская студия, состоящая из 30 ветеранов-разработчиков с многолетним опытом создания AAA-игр, анонсировала The Forever Winter, кооперативный тактический шутер от третьего лица в жанре Survival Horror. Она будет доступна для ПК в Steam, с возможностью выхода на дополнительные платформы в зависимости от успеха игры и отзывов сообщества. Дата релиза не была объявлена.
The Forever Winter — это кооперативный тактический шутер на выживание в жанре ужасов на выживание, в котором вам и вашему отряду предстоит сражаться, чтобы выжить в тени ужасающих и гигантских боевых машин, вовлеченных в бесконечный конфликт.
«Мы собрались вместе, чтобы вернуть нас в то время, когда разработчики раздвигали границы, строили новые миры и экспериментировали с новыми механиками, которые одновременно приносили удовлетворение и были полезными», — сказал в пресс-релизе генеральный директор и креативный директор Fun Dog Studios Брэнфорд Майлз Уильямс. «The Forever Winter — это любовное письмо ушедшей эпохе, бросающее вызов игрокам напряженным игровым процессом и предлагающее свежий взгляд на тактические шутеры. После работы над некоторыми из самых успешных игр за всю историю нам очень хотелось вернуться к экспериментам и работе над новыми идеями, новыми ИС и новыми мирами. Наступает Вечная Зима!»
Выглядит интересно , посмотрим что получится .
Любовь смерть и роботы, вижу я.
Была уже такая же кооперативная вечная осень с гигантскими роботами от шведов под названием Generation Zero - было довольно уныло и бессмысленно. Посмотрим, как эта выстрелит, но верится с трудом.
Опять - выживалка??? Да кому оно надо? Чем они думают, создавая очередной проходняк??? В мире игр сейчас нехватка сингл игр, но....
Ты немного не так понял. Не Survival, a Survival Horror, т.е. они заявляются в том же жанре, что, к примеру, Silent Hill, Resident Evil и Evil Within.
Ага, только что то в этом сомнения уже преобладают...