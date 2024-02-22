Анонсирован кооперативный шутер от третьего лица The Forever Winter на ПК

Fun Dog Studios, вашингтонская студия, состоящая из 30 ветеранов-разработчиков с многолетним опытом создания AAA-игр, анонсировала The Forever Winter, кооперативный тактический шутер от третьего лица в жанре Survival Horror. Она будет доступна для ПК в Steam, с возможностью выхода на дополнительные платформы в зависимости от успеха игры и отзывов сообщества. Дата релиза не была объявлена.

The Forever Winter — это кооперативный тактический шутер на выживание в жанре ужасов на выживание, в котором вам и вашему отряду предстоит сражаться, чтобы выжить в тени ужасающих и гигантских боевых машин, вовлеченных в бесконечный конфликт.

«Мы собрались вместе, чтобы вернуть нас в то время, когда разработчики раздвигали границы, строили новые миры и экспериментировали с новыми механиками, которые одновременно приносили удовлетворение и были полезными», — сказал в пресс-релизе генеральный директор и креативный директор Fun Dog Studios Брэнфорд Майлз Уильямс. «The Forever Winter — это любовное письмо ушедшей эпохе, бросающее вызов игрокам напряженным игровым процессом и предлагающее свежий взгляд на тактические шутеры. После работы над некоторыми из самых успешных игр за всю историю нам очень хотелось вернуться к экспериментам и работе над новыми идеями, новыми ИС и новыми мирами. Наступает Вечная Зима!»