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об игре
The Forever Winter 24.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От третьего лица, Кооператив
7.4 87 оценок

Для The Forever Winter вышло новое обновление - теперь можно гладить собак и играть за персонажа с оружием вместо головы

Lunersun
Новости

Команда Fun Dog, в которой собрались ветераны игровой индустрии, работавшие над Mass Effect, Doom и Horizon: Zero Dawn, выпустила крупное обновление для The Forever Winter. Разработчики не только поправили кучу багов, но и добавили много нового.

Главная новинка патча — персонаж Ганхед, у которого вместо головы — оружие. Его можно прокачивать разными способностями, делая ещё более мощным. В игре также появилась новая локация — «Замёрзшее болото», где полно опасных врагов и интересных заданий. Чтобы игрокам было проще выживать, добавили голосовой чат, а для исследования территории теперь можно использовать специальную бурилку.

Разработчики также подтянули техническую часть игры: улучшили производительность, сделали более удобное управление геймпадом и даже обновили русский перевод. А ещё теперь в игре можно гладить собак.

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