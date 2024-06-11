Новый трейлер кооперативного шутера The Forever Winter демонстрирует тактический игровой процесс и системы прогресса

Разработчик Fun Dog Studios выпустил новый трейлер для своего предстоящего отрядного лутер-шутера The Forever Winter. Трейлер фокусируется на демонстрации тактического игрового процесса от третьего лица.
Трейлер предлагает глубокий взгляд на игровой процесс системы сценариев PvPvE в The Forever Winter. С помощью этой системы игра может направлять фракции NPC на выполнение собственных дел, сосредотачиваясь на собственных целях, а также настраивать игроков против них в процессе.
Наряду с обычным игровым процессом, трейлер также демонстрирует системы прогресса в The Forever Winter, а также предлагает взглянуть на уровень настройки, доступный игрокам для адаптации их стиля игры.
The Forever Winter ставит игроков на место выжившего, который ищет сокровища и пытается помочь своему сообществу выжить против постоянно воюющих фракций, таких как Европа и Евразия. Игрокам придется самим выходить на эти поля сражений, чтобы заполучить больше припасов и нового оборудования.
Игра разрабатывается ветеранами индустрии, которые ранее работали над такими играми, как DOOM Eternal, Horizon Zero Dawn и Killzone. В настоящее время The Forever Winter планируется выпустить только на ПК, а релиз на консолях будет зависеть от успеха игры.
Хз как геймплейно, но дизайном выглядит очень интересно.