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The Forever Winter 2026 г.
Экшен, Шутер, Выживание, От третьего лица, Кооператив
6.2 19 оценок

Новый трейлер кооперативного шутера The Forever Winter демонстрирует тактический игровой процесс и системы прогресса

monk70
Новости

Разработчик Fun Dog Studios выпустил новый трейлер для своего предстоящего отрядного лутер-шутера The Forever Winter. Трейлер фокусируется на демонстрации тактического игрового процесса от третьего лица.

Трейлер предлагает глубокий взгляд на игровой процесс системы сценариев PvPvE в The Forever Winter. С помощью этой системы игра может направлять фракции NPC на выполнение собственных дел, сосредотачиваясь на собственных целях, а также настраивать игроков против них в процессе.

Наряду с обычным игровым процессом, трейлер также демонстрирует системы прогресса в The Forever Winter, а также предлагает взглянуть на уровень настройки, доступный игрокам для адаптации их стиля игры.

The Forever Winter ставит игроков на место выжившего, который ищет сокровища и пытается помочь своему сообществу выжить против постоянно воюющих фракций, таких как Европа и Евразия. Игрокам придется самим выходить на эти поля сражений, чтобы заполучить больше припасов и нового оборудования.

Игра разрабатывается ветеранами индустрии, которые ранее работали над такими играми, как DOOM Eternal, Horizon Zero Dawn и Killzone. В настоящее время The Forever Winter планируется выпустить только на ПК, а релиз на консолях будет зависеть от успеха игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
stalker0072008

Хз как геймплейно, но дизайном выглядит очень интересно.

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