Показали новый трейлер кооперативного хоррор-шутера The Forever Winter от создателей Mass Effect

Кооперативный тактический шутер на выживание, действие которого разворачивается в мрачном постапокалиптическом мире, разорённом бесконечной войной между двумя сверхдержавами. Вы берёте на себя роль члена небольшого отряда мародёров, которые пытаются выжить в тени гигантских боевых машин, ИИ и человеко-машинных гибридов, ведущих безжалостную войну друг с другом.

Игровой процесс The Forever Winter сочетает в себе элементы тактического шутера, стелса и выживания. Вместе со своей командой вы должны исследовать руины цивилизации, собирать ресурсы и снаряжение, избегать или устранять врагов и постоянно адаптироваться к меняющейся ситуации на поле боя. Вы — маленькая рыбка в большом апокалипсисе, и каждый день может стать для вас последним.

Одна из главных особенностей игры — это динамическая система столкновений. Враждующие фракции на поле боя имеют свои собственные цели, тактики и модели поведения. Они действуют слаженными группами, вступают в масштабные сражения друг с другом и разумно реагируют на ваши действия. Каждый раз, покидая поле боя и возвращаясь на него, вы будете сталкиваться с новой расстановкой сил и непредсказуемыми ситуациями.

Чтобы выжить в этом хаосе, вам предстоит использовать все свои навыки и смекалку. Иногда лучшим выбором будет скрытное передвижение, избегание прямых столкновений и быстрые точечные удары. В других ситуациях придется вступить в открытый бой, используя разнообразное оружие и тактику. Но ресурсы ограничены, и каждый выстрел, каждая аптечка должны быть использованы с умом.

По мере прохождения вы будете развивать свои навыки, улучшать снаряжение и принимать непростые решения. Каждый успешный рейд приносит ценные ресурсы и опыт, но также привлекает внимание враждующих фракций. Чем больше вы вмешиваетесь в их планы, тем выше становится приоритет вашего устранения. Вы должны балансировать между необходимостью добывать припасы и желанием оставаться незамеченными.

И помните о том, что в этом аду у вас нет союзников, только временные попутчики по несчастью и враги, которые не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить вас.