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The Forever Winter 2026 г.
Экшен, Шутер, Выживание, От третьего лица, Кооператив
6.7 22 оценки

Показали новый трейлер кооперативного хоррор-шутера The Forever Winter от создателей Mass Effect

butcher69
Новости

Студия Fun Dog представила новый трейлер своего кооперативного шутера с элементами хоррора The Forever Winter. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире, где игрокам предстоит выживать, сражаясь с мутантами и гигантскими роботами.

Трейлер демонстрирует суровые заснеженные пейзажи, хаотичные перестрелки и противостояние с внушительными мехами. Разработчики обещают динамичную боевую систему, где поле боя постоянно меняется, а враги подстраиваются под действия игроков.

Помимо стрельбы, игрокам будет необходимо взаимодействовать с окружением и использовать различные тактические приемы, чтобы одержать победу.

The Forever Winter создается командой опытных разработчиков, в послужном списке которых числятся Mass Effect и Horizon Zero Dawn. К сожалению, дата релиза игры пока не объявлена. Известно лишь, что она выйдет только на PC.

-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex Row

плюсы:
стилистика, звук и атмосфера
минусы:
нет лолей, азиатских жоп и сисек, нет гачи
вывод
на этот проект стоит как минимум обратить внимание

1
vertehwost

лол кооперативный шутер = mass effect , ведь мы же в масс эффект ради кооперативного шутера играли

0
MrDork

когда создатели масс эффект покажут масс эффект?

0
r23dom

еще одни создатели масс эффект? а Exodus кто делает? развелось этих создателей

0