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The Forever Winter 24.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От третьего лица, Кооператив
7.5 114 оценок

Разработчики сурвайвал шутера Forever Winter выпустили очередное контентное обновление Nosebleed

KoRnEr KoRnEr

Fun Dog Studios объявила о выходе крупного обновления для выживательного шутера The Forever Winter с новой кооперативной механикой.

Апдейт Nosebleed добавляет возможность взаимодействия с новым квестодателем по имени Бунко. После выполнения определенных условий он начнет выдавать задания, связанные с получением компонентов для создания трехкомпонентной рельсотронной системы. Крафт происходит в реальном времени, даже вне игрового сеанса.

Собрать оружие получится с помощью трех игроков, каждый из которых должен перенести одну из частей. После установки рельсотрон не может быть разобран, и чтобы создать новую установку, все части потребуется изготавливать заново. В будущем планируется возможность возвращения уже использованных систем.

Разработчики также выпустили первое платное DLC, которое добавляет набор скинов для персонажей.

Проект находится в раннем доступе и часто получает крупные обновления, предлагающие новые механики и контент.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Суровый Нуб

пока еще не очень) но пушкоголовый рулит)