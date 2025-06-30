Жестокий научно-фантастический экстракшн-шутер The Forever Winter стал умнее, опаснее и реалистичнее

Разработчики из Fun Dog Studios продолжают превращать The Forever Winter в настоящий кошмар наяву — и не в плохом смысле. Свежий июньский патч под названием Babel делает научно-фантастический экстракшн-шутер ещё более смертоносным, умным и напряжённым. Теперь это не просто выживание среди гигантских мехов и безжалостных солдат, а почти симулятор гибели — холодной, внезапной и беспощадной.

Главное нововведение — масштабное обновление боевого ИИ. Враги стали умнее, агрессивнее и лучше осведомлены о вашем присутствии. Они анализируют расстояние, укрытия, окружение и даже координируются друг с другом, устраивая засады и атакуя куда точнее. Вражеская пехота теперь не просто стреляет — она думает. Разработчики называют это «ИИ 2.0», и это название оправдано: столкновения стали непредсказуемыми и напряжёнными до предела.

Наряду с боевыми улучшениями, противникам прокачали зрение, слух и способность к коммуникации. Они быстрее реагируют на любые шумы и визуальные сигналы, активно передают информацию союзникам, а значит — тишина теперь не гарантия безопасности. Однако игроки не остались безоружны: усовершенствованная стелс-система предлагает более точные индикаторы обнаружения и реалистичную анимацию, а также новую «гранату-приманку», отвлекающую внимание врагов.

Кроме того, в игре появилась новая зона — Бабель. Это полуразрушенный пригород с высотками, дронами на патруле и крайне недружелюбным боссом по прозвищу «Мясник». Именно здесь вам предстоит испытать все нововведения на прочность, пробираясь сквозь линии фронта ради редких ресурсов и дополнительных заданий.

Также обновлению подверглись анимации игрока и второстепенных персонажей — теперь движения стали естественнее, а в случае мощного урона от взрывов или ударов крупных противников герой будет сбит с ног. Эффектно и болезненно.