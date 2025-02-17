Жёсткая игра на выживание The Forever Winter всё ещё жива и имеет большие планы на 2025 год

Игра на выживание The Forever Winter, выпущенная в ранний доступ в сентябре 2024 года, продолжает развиваться, и у нее амбициозные планы на 2025 год. В отличие от множества игр в этом жанре, где выживание часто сменяется периодом процветания, The Forever Winter сохраняет атмосферу жестокой безысходности. Игроки сталкиваются с разрушенным миром, где мегакорпорации ведут постоянные войны, а вы должны бороться за выживание среди обломков.

Разработчики из Fun Dog Studios стараются сохранить баланс между выживанием и суровой реальностью, вдохновляя на стойкость и выдержку. Креативный директор игры Майлз Уильямс отмечает, что именно это чувство безнадежности делает победы в игре по-настоящему незабываемыми, особенно когда удается разделить эти моменты с друзьями.

Однако суровость мира не означает отсутствие изменений. В одном из обновлений разработчики уже улучшили качество жизни игроков, а в будущем планируются важные изменения, связанные с водными ресурсами — одной из самых трудных для добычи и удержания составляющих в игре. Также команда работает над улучшением взаимодействия с новыми гигантскими врагами, добавляя возможности для их разрушения с использованием специализированного оружия.

Одной из ключевых целей на 2025 год является улучшение искусственного интеллекта врагов, добавление новых классов персонажей с уникальными способностями и возможностей для взаимодействия. Также будут добавлены новые виды оружия с правильной анимацией и улучшены механики для более увлекательного и реиграбельного опыта.