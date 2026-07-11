Astrolabe Games продолжит выпуск игр на физических носителях вопреки планам Sony отказаться от дисков

Китайский игровой издатель Astrolabe Games представил манифест, в котором обязался выпустить физические версии на дисках для всех своих будущих проектов для консоли PlayStation 5. Данная инициатива стала ответом на информацию о планах компании Sony прекратить производство физических носителей к 2028 году.

Документ получил официальное название AGO Manifesto. Это имя отсылает к китайскому прозвищу компании а-гоу, что переводится как щенок, а также к английскому выражению to give something a go, символизирующему готовность издателя принять вызов и продолжить выпуск игр на физических носителях. Главной целью программы заявляется сохранение дисковых версий для коллекционеров и любителей традиционных форматов.

Согласно опубликованному заявлению, программа поддержки физических носителей затронет все невыпущенные игры компании, которые пройдут процедуру одобрения для релиза на PlayStation 5 до 1 июня 2027 года. Сами диски планируют выпустить во 2 половине 2027 года. Издатель гарантирует производство и дистрибуцию как минимум минимального тиража физических копий хотя бы в 1 из ключевых регионов, среди которых Северная Америка, Европа или Азия. При этом доступность дисков в конкретных странах может варьироваться из-за региональных условий логистики и рыночного спроса.

Компания отдельно подчеркнула, что данная инициатива является жестом доброй воли со стороны издательства. Если производству дисков помешают непредвиденные обстоятельства, Astrolabe Games не будет нести финансовую ответственность за отмену физического релиза. К числу возможных препятствий относятся изменения в правилах со стороны владельцев платформ, нехватка производственных мощностей у заводов-партнеров или решение самих разработчиков отказаться от выпуска версии игры для PlayStation 5.

На момент публикации манифеста участие в программе подтверждено для 3 проектов. Игра Gurei должна получить физическое издание в 4 квартале 2026 года, выпуск игры Fall Up на дисках ожидается в 1 половине 2027 года, а релиз физической версии Omega Phenex Commenced Project Six запланирован на 2 половину 2027 года. Список подходящих игр будет расширяться по мере заключения новых соглашений. Издательство Astrolabe Games известно аудитории по таким играм, как метроидвания F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и консольная версия экшена BlazBlue Entropy Effect X.