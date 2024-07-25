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F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch 07.09.2021
Экшен, Адвенчура, Платформер
7 162 оценки

В Epic Games Store стартовала раздача стимпанк-метроидвании F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

monk70
Новости

Последняя бесплатная игра Epic в июле — визуально яркая игра в жанре стимпанк-метроидвании F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch об антропоморфном кролике, оказавшемся втянутым в многослойный конфликт в колонизированном городе Торч. Игра доступна бесплатно в течение целой недели, до 1 августа.

Выпущенная в 2021 году, игра получила теплый прием от игроков за продвинутую боевую систему, удивительно увлекательную историю, красивую графику и отзывчивое управление.

16
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Niphestotel

Помню, раздавали уже

6
Anklava

Ага, 26.12.2022г., тоже забрал..🤨

0
Night Driving Avenger

Очень годная метроидвания с крутым графоном, вот бы продолжение

4
saa0891

Выглядит интересно, давно хотел в неё поиграть, ломанулся забрать а оказывается её уже раздавали, есть в библиотеке.

2
Canek85

По второму разу одно и тоже ховно раздают.

2
tvorog8088

По кругу одни и те же игры раздают, уже брал год назад.

2
dimmastyy

А сейчас раздают для тех, кто прощёлкал в прошлом году)

1
Egik81

Почему то вспоминается классическая фраза "Ну как там белый кролик ?".

1
Pastoral

Вроде как всегда синие кнопки были ПОЛУЧИТЬ ...а тут Красная почему то..

1
inkomniak

Тоже уже есть крутая игрушка

1
брaтанчик

Разбирайте, глупцы!

-5