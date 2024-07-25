В Epic Games Store стартовала раздача стимпанк-метроидвании F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Последняя бесплатная игра Epic в июле — визуально яркая игра в жанре стимпанк-метроидвании F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch об антропоморфном кролике, оказавшемся втянутым в многослойный конфликт в колонизированном городе Торч. Игра доступна бесплатно в течение целой недели, до 1 августа.
Выпущенная в 2021 году, игра получила теплый прием от игроков за продвинутую боевую систему, удивительно увлекательную историю, красивую графику и отзывчивое управление.
Помню, раздавали уже
Ага, 26.12.2022г., тоже забрал..🤨
Очень годная метроидвания с крутым графоном, вот бы продолжение
Выглядит интересно, давно хотел в неё поиграть, ломанулся забрать а оказывается её уже раздавали, есть в библиотеке.
По второму разу одно и тоже ховно раздают.
По кругу одни и те же игры раздают, уже брал год назад.
А сейчас раздают для тех, кто прощёлкал в прошлом году)
Почему то вспоминается классическая фраза "Ну как там белый кролик ?".
Вроде как всегда синие кнопки были ПОЛУЧИТЬ ...а тут Красная почему то..
Тоже уже есть крутая игрушка
Разбирайте, глупцы!