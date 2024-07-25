В Epic Games Store стартовала раздача стимпанк-метроидвании F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Последняя бесплатная игра Epic в июле — визуально яркая игра в жанре стимпанк-метроидвании F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch об антропоморфном кролике, оказавшемся втянутым в многослойный конфликт в колонизированном городе Торч. Игра доступна бесплатно в течение целой недели, до 1 августа.

Выпущенная в 2021 году, игра получила теплый прием от игроков за продвинутую боевую систему, удивительно увлекательную историю, красивую графику и отзывчивое управление.