10 минут нового геймплея лавкрафтианского шутера от первого лица Forgive Me Father 2 ©

Издательство Fulqrum Publishing и польская студия Byte Barrel поделились новым игровым процессом для предстоящего сиквела лавкрафтианского ретро-шутера от первого лица Forgive Me Father 2, демонстрирующего ранее невиданный пятый уровень из предстоящего релиза.

Игра выйдет в раннем доступе для ПК 19 октября 2023 года, а в Steam теперь доступна бесплатная демоверсия, включающая первые два уровня игры. Неописуемые ужасы ждут игроков, продолжающих неземное путешествие Священника во второй части игры Forgive Me Father, основанной на получившем высокую оценку критиков оригинале 2022 года с более мрачной историей, новыми неземными световыми эффектами, улучшенной перестрелкой и дальнейшими улучшениями игрового процесса.

От разрушенных войной окопов и вилл с привидениями до оскверненных соборов... будьте готовы потерять рассудок на 10 наводящих ужас новых уровнях, каждый из которых представляет собой новый кошмар, созданный Великими Древними. Эти ужасы искажают воспоминания главного героя и переносят игрока в напряженную борьбу за выживание, где ему предстоит провести расследование, чтобы найти, где заканчиваются кошмары и начинается реальность.