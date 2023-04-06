Анонсировано продолжение шутера в ретро-комиксовом стиле Forgive Me Father 2 ©

Спустя почти ровно год после выхода Forgive Me Father, студия Byte Barrel объявила о начале работы над Forgive Me Father 2 - еще одним олдскульным шутером, который перенесет игрока в мир, вдохновленный мифологией Ктулху Г.П. Лавкрафта. Ниже вы можете увидеть первый тизер-трейлер.

Дата релиза неизвестна. В конце приведенного видеоролика есть лишь расплывчатая информация "скоро". Однако можно предположить, что игра, как и ее предшественница, дебютирует в раннем доступе на ПК.

В плане механики, графики и музыки мало что изменится. Как и в оригинале, вы будете уничтожать гуманоидных и щупальцеобразных врагов с помощью разнообразного арсенала огнестрельного оружия и специальных способностей, постепенно развивая главного героя. И окружение, и спрайтовые модели получат больше деталей, но в целом игра будет выдержана в мрачном, комиксном стиле, известном по первой части, дополненном "тяжелой" музыкой.

Что касается сюжета, то Forgive Me Father 2 продолжит историю священника-убийцы. Ему предстоит искать искупления, постоянно балансируя на грани безумия. Вскоре станет очевидно, что его путь приведет его через самые мрачные кошмары.