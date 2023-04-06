Анонсировано продолжение шутера в ретро-комиксовом стиле Forgive Me Father 2

Спустя почти ровно год после выхода Forgive Me Father, студия Byte Barrel объявила о начале работы над Forgive Me Father 2 - еще одним олдскульным шутером, который перенесет игрока в мир, вдохновленный мифологией Ктулху Г.П. Лавкрафта. Ниже вы можете увидеть первый тизер-трейлер.
Дата релиза неизвестна. В конце приведенного видеоролика есть лишь расплывчатая информация "скоро". Однако можно предположить, что игра, как и ее предшественница, дебютирует в раннем доступе на ПК.
В плане механики, графики и музыки мало что изменится. Как и в оригинале, вы будете уничтожать гуманоидных и щупальцеобразных врагов с помощью разнообразного арсенала огнестрельного оружия и специальных способностей, постепенно развивая главного героя. И окружение, и спрайтовые модели получат больше деталей, но в целом игра будет выдержана в мрачном, комиксном стиле, известном по первой части, дополненном "тяжелой" музыкой.
Что касается сюжета, то Forgive Me Father 2 продолжит историю священника-убийцы. Ему предстоит искать искупления, постоянно балансируя на грани безумия. Вскоре станет очевидно, что его путь приведет его через самые мрачные кошмары.
Стилистика конечно такое, на любителя, особенно спрайты, но музло Огонь! 😁
Первая часть отличной вышла, особенно музон. Надеюсь это будет не хуже.