Forgive Me Father 2 выходит на PS5 и Xbox Series: откройте путь безумию 23 сентября

Forgive Me Father 2, мрачный шутер от первого лица от Fulqrum Publishing и разработчика Byte Barrel, выйдет на PS5 и Xbox Series 23 сентября. Версия для Switch появится позднее. Сиквел продолжает историю Священника из первой части, приглашая игроков балансировать на грани здравомыслия и столкнуться с древним безумием.

Игра дебютировала в раннем доступе для PC 19 октября 2023 года, а полная версия вышла 24 октября 2024 года. Сиквел сохраняет фирменный графический стиль в стиле комиксов, с обновлёнными спрайтами, моделями и атмосферным освещением. Каждое сражение наполнено эффектами крови и динамичной анимацией, создавая ощущение, будто вы листаете живой комикс.

Игроки столкнутся с кошмарами Лавкрафта и разнообразными врагами, каждый из которых эволюционирует в более злые и извращённые формы. Для победы потребуется широкий арсенал: дробовики, винтовки, гранатомёты и их мощные модификации позволят создать уникальный стиль игры и вызывать абсолютный хаос на поле боя.

Система Подавляющего безумия делает геймплей ещё более напряжённым: безумие одновременно угрожает игроку и дарует новые силы, позволяя развязывать разрушение и получать необычные способности.

Саундтрек игры — смесь мощных электрогитарных риффов и энергичных барабанов, подчёркивающих гнетущую атмосферу Лавкрафта и погружающих в напряжённые сражения с культистами и древними злыми существами.

Forgive Me Father 2 обещает стать не только продолжением истории Священника, но и уникальным опытом для поклонников мрачных шутеров с элементами хоррора, где каждая битва проверяет пределы вашего разума и мастерства.