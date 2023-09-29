Геймплейный трейлер Forgive Me Father 2 раскрывает дату выхода в раннем доступе ©

IGN опубликовал трейлер, сообщающий о дате выхода Forgive Me Father 2 в Steam: шутер, разработанный Byte Barrel, будет доступен в раннем доступе с 19 октября, то есть уже через несколько дней.

Как вы уже, наверное, знаете, октябрь 2023 года, несомненно, запомнится поклонникам видеоигр количеством и мощностью релизов. Поэтому и Forgive Me Father 2 не останется в стороне от этого периода, хотя выбор в пользу раннего доступа, безусловно, снизит нагрузку на проект, которому суждено расти и совершенствоваться в течение ближайших месяцев.