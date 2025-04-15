Лавкрафтианский шутер от первого лица Forgive Me Father 2 выйдет на консолях этой осенью

Хоррор-шутер Forgive Me Father 2, вдохновлённый произведениями Говарда Лавкрафта, готовится к расширению своей аудитории: игра появится на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch осенью этого года. Консольный релиз, вероятно, состоится одновременно с запуском полной версии на ПК — сейчас игра доступна в раннем доступе в Steam.

Проект от студии Byte Barrel продолжает мрачную историю первой части. Игрок вновь берёт под контроль могущественного Жреца, чтобы противостоять волнам чудовищ и демонов. Графика выполнена в узнаваемом рисованном стиле, а геймплей сочетает классические шутерные механики с новыми идеями. Одной из них стал элемент безумия — ресурс, который может резко изменить исход боя, но грозит потерей рассудка.

В распоряжении игрока — мощный арсенал: дробовики, пулемёты, гранатомёты и другое смертоносное оружие, с помощью которого можно пробивать путь через ужасы Старого мира.

Анонс консольного релиза стал важной вехой в развитии игры. До осени разработчикам предстоит усердно поработать над оптимизацией и наполнением проекта, чтобы встретить расширенную аудиторию во всеоружии.