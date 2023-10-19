Лавкрафтианский шутер от первого лица Forgive Me Father 2 вышел в раннем доступе Steam ©

Издательство Fulqrum Publishing и польская студия Byte Barrel сообщили, что лавкрафтианский шутер от первого лица Forgive Me Father 2 вышел в раннем доступе на ПК в Steam и Epic Games Store.

Версия Forgive Me Father 2 в раннем доступе включает в себя 10 кошмарных уровней, разбросанных по множеству наводящих ужас локаций и продолжающих историю Священника из получившей признание критиков первой части. Приготовьтесь использовать Темный фолиант и широкий арсенал из 10 уникальных видов оружия против ужаса Великих Древних, поскольку они искажают воспоминания главного героя и создают напряженную борьбу за выживание против орд нежити и других лавкрафтовских мерзостей.

На протяжении всего периода раннего доступа запланированы регулярные обновления, которые значительно увеличат количество уровней, оружия и контента, а также исправления ошибок и обновления на основе отзывов сообщества, в результате чего размер игры будет в три раза больше, чем в этом выпуске раннего доступа.