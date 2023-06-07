Авторы Forgotton Anne представили 2D-метроидванию под названием Forgotling ©

ThroughLine Games, команда, создавшая Forgotton Anne, представила новую игру во время продолжающегося Guerrilla Collective.

Из видеоролика мы узнаем, что Forgotlings - это 2D-метроидвания, действие которой происходит в той же вселенной, что и у ее предшественницы. В этой игре, в которой сюжет, похоже, имеет преобладающий аспект, мы будем играть за Фига, чтобы защитить Forgotlings, забытые предметы, которые вернулись к жизни, чтобы снова иметь цель.

Ниже вы можете ознакомиться с официальным описанием продукта, предоставленным командой:

"Forgotlings - это захватывающая приключенческая игра, действие которой разворачивается в зачарованном царстве, населенном потерянными предметами, ищущими свое предназначение. Отправляйтесь в далекие уголки нашей коллективной памяти и объедините враждующие племена против таинственной угрозы их существованию. Совершенно оригинальный мир, полный чудес и воображения, ждет, чтобы его открыли".

Разработчики сообщили, что игра выйдет в 2024 году на следующих платформах: PlayStation, Xbox, PC и Nintendo Switch.