Двухмерное кинематографическое приключение Forgotlings выйдет в июле на ПК, консоли получат игру позже

Издатель Hitcents и студия Throughline Games объявили, что Forgotlings, двухмерное кинематографическое приключение, выйдет на ПК (Steam) 12 июля, а релиз на PlayStation, Xbox и Switch состоится позже.

Forgotlings переносит игроков в зачарованный мир забытых вещей, которые ищут свою цель. Главный герой, кукла Фиг, капитан разумного корабля «Воларе», отправляется в путешествие, чтобы объединить враждующие племена перед лицом таинственной угрозы. Игрокам предстоит исследовать мир, скрываться от врагов или вступать в бой, а также общаться с местными жителями, участвуя в уникальной игре INA.

Игра сочетает в себе элементы метроидвании с рисованной анимацией и полной озвучкой, создавая эффект живого мультфильма.