Forgotlings выходит на PS5 и Xbox Series 18 июня - рисованное приключение о потерянных вещах добирается до консолей

2D-приключенческий экшен Forgotlings от Throughline Games и издателя Hitcents готовится к консольному релизу. Разработчики объявили, что версии для PlayStation 5 и Xbox Series выйдут 18 июня, расширив присутствие проекта за пределы PC-аудитории.

Изначально Forgotlings появилась на ПК в Steam 17 февраля, где успела сформировать свою аудиторию благодаря необычной концепции и визуальному стилю. Одновременно с консольным релизом игра также станет доступна на ПК в Epic Games Store и GOG, что фактически расширяет её распространение сразу на несколько крупных цифровых площадок.

Forgotlings — это кинематографичное 2D-приключение с боковым скроллингом, действие которого разворачивается в волшебном мире, населенном «потерянными вещами», ищущими своё предназначение. Игрокам предстоит отправиться в путешествие по регионам коллективной памяти, объединяя разрозненные племена перед лицом загадочной угрозы.

В центре истории — Фиг, одарённая кукла и капитан разумного корабля Volare. Игровой процесс сочетает исследование полуоткрытого мира в духе metroidvania с элементами стелса и боевых столкновений. В зависимости от ситуации игроки смогут либо избегать конфликтов, либо вступать в прямое противостояние с врагами и бандитами.

Отдельный акцент разработчики делают на интерактивности мира: персонажи разных племён, мини-игра INA, а также полноценная озвучка и музыкальное сопровождение от ансамбля Theatre of Voices создают цельную художественную подачу.

Forgotlings выделяется прежде всего визуальным подходом — тысячи кадров рисованной анимации формируют ощущение интерактивного анимационного фильма. Именно этот художественный стиль, в сочетании с темой «потерянных вещей», и делает проект одной из наиболее самобытных инди-игр текущего сезона релизов.