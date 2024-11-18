Тактическая пошаговая стратегия о Второй мировой войне Forgotten but Unbroken вышла на ПК в Steam

Издатель и разработчик инди-игр MicroProse из Мэриленда (США) и разработчик инди-игр Centurion Developments из Нитры (Словакия) сегодня сообщили, что их тактическая пошаговая стратегия о Второй мировой войне Forgotten but Unbroken стала доступна для ПК в Steam.

Эта уникальная стратегическая игра о Второй мировой войне, вдохновлённая реальными историями невоспетых героев, предлагает сочетание исторической достоверности, глубокого тактического игрового процесса и эмоционально захватывающего повествования.

Forgotten But Unbroken переносит игроков в самое сердце Европы в самые темные дни Второй мировой войны, следуя за командиром Мартином и его группой бойцов международного сопротивления. Это не просто очередная военная игра — это опыт, который чтит мужество, жертвенность и стойкость реальных людей, которые противостояли тирании. С нелинейной кампанией, которая черпает вдохновение из реальных исторических событий, каждая миссия дает вам командование разнообразным, настраиваемым отрядом, сталкивающимся с подавляющей мощью сил Оси.

Сочетая стремительные тактические столкновения с тщательно продуманным историческим повествованием, Forgotten But Unbroken выходит за рамки типичных игр о Второй мировой войне, переплетая глобальные исторические события с глубоко личными путешествиями. Ключевые моменты, такие как Курская битва, показаны наряду с интимными, эмоциональными повествованиями, предоставляя игрокам как широкий угол обзора войны, так и крупные планы историй тех, кто в ней сражался.