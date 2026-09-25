Dear Villagers сократит почти весь штат - издатель The Forgotten City и Caravan SandWitch переживает реорганизацию

Французский издатель Dear Villagers, выпустивший The Forgotten City и Caravan SandWitch, готовится сократить почти весь свой штат. Компания подтвердила Game Developer, что увольнения связаны с реорганизацией, которую проводит её владелец Plug In Digital.

Процесс пока не завершён, поэтому окончательное число сокращённых сотрудников неизвестно. На данный момент ожидается, что издатель покинут около 15 человек. При этом до начала реорганизации в Dear Villagers работали примерно 20 сотрудников, то есть в результате сокращений в компании может остаться лишь небольшая часть нынешней команды.

Представитель Dear Villagers объяснил происходящее необходимостью адаптироваться к изменениям на игровом рынке и новым экономическим условиям. Он также отметил, что решение затрагивает сотрудников и команды, внёсших значительный вклад в развитие издательского направления.

Лейбл Dear Villagers появился в 2019 году, а до этого около трёх лет работал под названием Playdius. За время существования издатель выпустил несколько десятков проектов.

В его портфолио, помимо The Forgotten City и Caravan SandWitch, входят Fabledom, Deer & Boy, Nocturnal, 1348 Ex Voto и трилогия визуальных новелл по Vampire: The Masquerade. Пока не сообщается, как реорганизация повлияет на дальнейшую работу с уже анонсированными и находящимися в разработке играми.