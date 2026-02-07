Forgotten Eras: Мой самый насыщенный год в Indie-разработке, итоги 2025

Друзья, всем привет!Хочу поздравить вас с наступающими праздниками, пусть рядом будут близкие, тепло, уют и много радостных моментов. Пусть 2026 год принесёт каждому из вас больше счастья, вдохновения и творческой энергии.

Сегодня хочу поделиться своей историей этого года. И буду рад прочитать ваши, пишите в комментариях. Последние 12 месяцев были очень насыщенными и абсолютно уникальными. движение вперёд - это всегда путь, а не гонка. Возможно, мой опыт поможет кому‑то из разработчиков, кто находится на похожем этапе, понять, что ты точно не один.

12 месяцев назад - Январь 2025

У меня были только идеи, тонны текстов, заметок и Excel‑таблиц. Ноль структуры, ноль понимания жанра. Но была страсть и любопытство.Я начал искать фрилансеров, которые смогли бы понять моё видение и помочь воплотить его. Прошёл больше 15 игр, чтобы разобраться в референсах, в том, что мне нравится, как это работает и главное, как всё это продавать.

11 месяцев назад - Февраль 2025

Концепт‑художник начал работу над персонажами, другой - над NPC.Параллельно я занялся UI/UX (HUD). Более 100 часов ушло на то, чтобы понять систему слоёв, собрать референсы, оформить всё на доске и научиться объяснять свои идеи правильными терминами.

10 месяцев назад - Март 2025

Я начал изучать блокаут для своей Metroidvania/Side‑Scroller игры. Это был «aha‑момент». Я увидел, насколько круто работает подход через 3D‑мир и насколько он ресурсоёмкий. Спасибо Unreal Engine 5, что закрыл мои потребности.

9 месяцев назад - Апрель 2025

Три разработчика начали работать под моим видением. Блюпринты, архитектура, математические формулы, таблицы данных, всё это стало моей ежедневной реальностью и до сих пор остаётся главным вызовом.

8 месяцев назад - Май 2025

Первые тесты боевой логики, поток уровней, окружение, ежедневные проверки всего, что связано с Unreal Engine.И именно тогда я узнал, что скоро стану отцом, уже после релиза демо. В этот момент я понял, что игра станет частью моей жизни, и однажды я смогу рассказать историю своему сыну через видеоигру.

7 месяцев назад - Июнь 2025

Поездка в Москву и Санкт‑Петербург.Я специально посетил оперу, балет, музеи, картины Шишкина и других художников, чтобы лучше понять движения, атмосферу, композицию и перенести всё это в дизайн окружения.

6 месяцев назад - Июль 2025

Блок-аут был завершён на 100%.Я начал Art Pass вместе с другом Dragonis Ares, который помог мне разобраться с оптимизацией освещения и системой стриминга уровней.

5 месяцев назад - Август 2025

Я был частью команды Dragonis Games (Necrophosis), представляя Грецию на Gamescom.Тысячи людей, команды, проекты, и все горят своим делом.Там же я начал работать в Sequencer и собирать сцены для будущего Cinematic Trailer.

4 месяца назад - Сентябрь 2025

3 месяца назад - Октябрь 2025

Главный фокус - страница Steam.Параллельно я создавал графику, изображения, видео и гифки для маркетинга.Платформы вроде Keymailer и сообщество IndiePump стали основой моей промо‑кампании.

2 месяца назад - Ноябрь 2025

Более 1000 вишлистов за несколько недель, почти 1500 игроков попробовали демо.

Декабрь 2025

У меня были записаны все шаги разработки демо, студия была готова. Мы с другом арендовали камеры, мониторы, микрофоны и другое оборудование и за неделю сняли материал для мини‑документалки, которую я хочу выпустить в 2026 году.И самое главное, на сервер под названием «Земля» зашёл новый игрок: мой сын.

Главный урок года. Страсть запускает. Структура поддерживает.Без терпения рушится видение.

Желаю всем разработчикам и творческим людям отличного нового года. Оставайтесь креативными, развивайтесь и двигайтесь туда, где горит ваше сердце.