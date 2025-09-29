Новая метроидвания Forgotten Eras: геймплейный ролик и детали

Команда Behind the Hump представила публике геймплейный ролик своей метроидвании под названием Forgotten Eras. Визуальный стиль и сеттинг игры черпают вдохновение в мифах и преданиях славянских и балканских народов.

В центре повествования – приключения Ивана, которому суждено предотвратить зловещие шаманские обряды и оградить королевство от надвигающейся угрозы. В его странствиях ему помогут волшебный меч, известный как кладенец, верный Серый волк и могущественные рунические способности.

Разработчики акцентируют внимание на динамичном игровом процессе и обилии узнаваемых сказочных персонажей, таких как Колобок, Баба-Яга и Леший. Каждая битва, по словам создателей, будет предлагать уникальные тактические решения.

В настоящее время Behind the Hump готовится к краудфандинговой кампании на платформе Kickstarter. Параллельно ведется работа по обновлению версии движка Unreal Engine с 5.2 до 5.6. Собранные средства планируется направить на создание цифрового комикса, который раскроет предысторию игрового мира. Поддержавшие проект получат эксклюзивный ранний доступ к игре и другие приятные бонусы.

Точная дата выхода Forgotten Eras пока не объявлена.