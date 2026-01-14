Российская Forgotten Eras в духе Hollow Knight получила русскую озвучку

Вышел новый трейлер Forgotten Eras — российской метроидвании в духе Hollow Knight и Ori and the Blind Forest. Игра получила полноценную русскую озвучку. В работе над игрой участвовала студия дубляжа «DUBляжники».
Forgotten Eras повествует о приключениях молодого богатыря Ивана, который пытается спасти королевство от черной магии. Для этого главный герой отправится на поиски силы Велеса, чтобы обрести мощь Серого Волка. Метроидвания вдохновлена славянскими и балканскими мифами.
Дата релиза Forgotten Eras пока неизвестна.
это че там у пионеров выходило под их издательством так вот эта хрень такая же а они на Hollow Knight залезть пытаются