ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Forgotten Eras TBA
Экшен, Инди, Платформер, Фэнтези
7 2 оценки

Российская Forgotten Eras в духе Hollow Knight получила русскую озвучку

Simple Jack Simple Jack

Вышел новый трейлер Forgotten Eras — российской метроидвании в духе Hollow Knight и Ori and the Blind Forest. Игра получила полноценную русскую озвучку. В работе над игрой участвовала студия дубляжа «DUBляжники».

Forgotten Eras повествует о приключениях молодого богатыря Ивана, который пытается спасти королевство от черной магии. Для этого главный герой отправится на поиски силы Велеса, чтобы обрести мощь Серого Волка. Метроидвания вдохновлена славянскими и балканскими мифами.

Дата релиза Forgotten Eras пока неизвестна.

Источник  
12
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Alex40001

это че там у пионеров выходило под их издательством так вот эта хрень такая же а они на Hollow Knight залезть пытаются

2