Хоррор Forgotten Memories Remastered Edition выйдет на Nintendo Switch и мобильных устройствах в конце октября

Игра Forgotten Memories, которая была отменена для консоли Wii U в 2015 году, скоро вернется на платформы Nintendo Switch и мобильные устройства под названием Forgotten Memories Remastered Edition. Игра, разработанная студией Psychose Interactive, является классическим хоррором на выживание и ранее была выпущена только на iOS и Android, где получила положительные отзывы.

Изначально ожидавшаяся на Wii U, игра так и не вышла на этой платформе, но теперь поклонники наконец смогут поиграть в нее на Nintendo Switch. Разработчики обещают «множество новых возможностей и улучшений», что делает этот релиз особенно ожидаемым.

В Forgotten Memories игрокам предстоит управлять детективом Роуз Хокинс, которая оказывается втянутой в мрачную цепочку событий, расследуя таинственное дело. По ходу игры Роуз сталкивается с загадочной женщиной по имени Ноа, которая предлагает помощь в обмен на неизвестную цену. Атмосфера игры насыщена тревожными моментами и загадками, которые помогут раскрыть историю.

Ремастированная версия игры получит значительные улучшения. Среди них: обновленная графика с новыми моделями освещения и текстур, улучшенные аудио и видеозаписи, новая система сохранений и перебалансированный геймплей. Разработчики добавили новые бои, обновленные анимации и улучшенный искусственный интеллект, а также новый режим игры «Безумие» с новыми целями и заданиями.

Forgotten Memories Remastered Edition выйдет уже 28 октября, как раз к Хэллоуину, обещая подарить фанатам хорроров идеальную игру для праздника.