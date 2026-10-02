"Подводный Dead Space и Resident Evil" - смотрим свежий трейлер хоррора ForMind

Студия Next Genium опубликовала новый трейлер своего научно-фантастического сурвайвал-хоррора ForMind. В ролике авторы продемонстрировали исследование разрушенных отсеков и боевые столкновения с мутантами, отметив, что проект вдохновлен классическими столпами жанра — гнетущей Dead Space и геймплеем Resident Evil.

События ForMind разворачиваются в глубинах Тихого океана на территории исследовательского комплекса «Зиротек». Главный герой, бывший военный медик и вирусолог Маркус Холт, приходит в себя после криосна и обнаруживает, что персонал станции заражен агрессивным вирусом, превратившим людей в смертоносных созданий. Герою с провалами в памяти предстоит преодолеть заблокированные секторы, выяснить обстоятельства катастрофы и попытаться спасти своих близких.

Одной из главных геймплейных особенностей станет адаптивное поведение противников: зараженные не просто атакуют в лоб, а анализируют действия игрока, устраивают скоординированные засады, притворяются мертвыми и подстраиваются под тактику прохождения. В распоряжении Маркуса окажется огнестрельный арсенал и экспериментальная перчатка, позволяющая активировать особые устройства и дистанционно использовать системы станции.

В соответствии с канонами жанра, патроны и аптечки в комплексе строго ограничены, что вынуждает игроков избегать открытых перестрелок, взламывать терминалы безопасности, возводить баррикады и заманивать мутантов в ловушки. Игру уже можно добавить в список желаемого Steam, а выпустить ForMind обещают уже в начале 2027 года.