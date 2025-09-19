Formula Legends стартовала: культовые авто и легендарные трассы уже доступны

С сегодняшнего дня гоночная игра Formula Legends, разработанная итальянской студией 3DClouds, официально доступна на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch по цене 19,99 евро. Анонс сопровождается красочным трейлером, демонстрирующим как культовые автомобили последних шестидесяти лет, так и легендарные трассы автоспорта, переосмысленные для современного динамичного геймплея.

«Мы вложили душу и сердце в разработку Formula Legends», — поделился генеральный директор 3DClouds, Франческо Бруски. Он отметил, что положительные отзывы СМИ, стримеров и игроков стали дополнительным стимулом к запуску проекта. «Но это только начало — впереди нас ждет долгий путь развития и поддержка игры», — добавил Бруски.

Особенностью Formula Legends стала полная модифицируемость. Игроки могут настраивать всё — от маленьких деталей на ливреях до моделей автомобилей. Версия для PC особенно открыта для творчества: её можно декомпилировать и перекомпилировать, создавая собственные трассы, авто и даже целые модификации, которыми затем легко делиться с сообществом.

Игра сочетает доступность аркадных гонок с глубиной симулятора: износ шин, расход топлива, повреждения, погодные условия — все это влияет на каждую гонку. Демо-версия Formula Legends уже успела привлечь внимание фанатов: более 200 000 скачиваний и 100 000 добавлений в списки желаний на Steam подтвердили интерес аудитории.

3DClouds пообещала дальнейшую поддержку: в планах — три новых DLC и историческая эпоха, которая расширит возможности игры и погрузит игроков в автоспорт прошлого. Formula Legends готова удивлять как ветеранов гоночных симуляторов, так и новичков, предлагая свободу творчества и настоящие эмоции гонок.