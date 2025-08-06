Громкие моторы и дух эпох: Formula Legends выйдет 18 сентября на всех платформах

3DClouds объявила дату выхода своей аркадной гоночной игры Formula Legends — 18 сентября она появится на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 4 и 5, Xbox One, Series X|S и Nintendo Switch. Стоимость составит $19.99, а уже сейчас демо-версия доступна на всех платформах, кроме Switch.

Formula Legends — это путешествие сквозь десятилетия автоспорта, но с акцентом на зрелищную аркадную механику. Вдохновлённая атмосферой гонок 60-х годов, игра сочетает в себе ностальгическую эстетику с бодрым геймплеем и современными визуальными эффектами. В коротком трейлере показаны динамичные заезды, смена погодных условий и впечатляющий автопарк из 16 машин, каждая из которых символизирует определённую эпоху — от старта в 60-х до болидов XXI века.

На релизе Formula Legends предложит 14 трасс, основанных на реальных гоночных локациях. Игрокам предстоит не просто гнать на максимальной скорости, но и учитывать погодные условия — от дождя до песчаных бурь, планировать пит-стопы, следить за износом шин и топливом. Механика «слипстрима» даст шанс грамотно обогнать соперников, а управление электроникой и аккумуляторными системами добавит стратегической глубины.

Особое внимание уделено сюжетному режиму. Игроки смогут сесть за руль легендарных болидов и принять участие в «определяющих моментах» истории Формулы, проходя чемпионаты разных времён. Это не просто аркада — это гоночная хроника с интерактивной подачей.

Formula Legends — одиночная игра, но соревновательный дух будет поддержан глобальной таблицей лидеров и режимом Time Attack. Также заявлена поддержка модов: можно менять раскраску болидов, дизайн шлемов и даже добавлять собственную рекламу на трассах.

Эта игра явно нацелена на фанатов автоспорта, которым по душе смесь аркады и гонок с историей.