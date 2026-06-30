Состоялся анонс Forsaken Fleet - психологического пиратского хоррора от первого лица

Инди-разработчики из студии Zakym s. r. o. представили дебютный трейлер своего нового проекта под названием Forsaken Fleet. Команда официально открыла страницу игры в сервисе Steam, где пользователи уже могут добавить новинку в список желаемого. По словам авторов, они намеренно отказались от привычной концепции хорроров про заброшенные дома, чтобы перенести геймеров в совершенно другую, более свежую и гнетущую атмосферу.

Сюжет игры расскажет историю обычного рыбака, преследуемого жуткими призраками, который оказывается втянут в зловещую древнюю легенду о Покинутом флоте. Игрокам предстоит взять под управление небольшую лодку и отправиться в плавание по проклятым и туманным водам океана. Главным ориентиром в путешествии станет таинственный компас, указывающий путь к скрытым локациям и помогающий выживать среди морских ужасов.

С точки зрения игрового процесса проект ближе к атмосферным симуляторам ходьбы и исследованиям, где основной акцент сделан не на уничтожении врагов, а на нагнетании напряжения. Начнется прохождение в спокойном темпе на уединенном острове, где герою нужно выполнять базовые задачи вроде сбора дров, охоты на кроликов и обустройства лагеря. Однако сразу после нахождения первой пиратской реликвии и выхода в открытое море обстановка станет стремительно ухудшаться.

Официальная дата релиза Forsaken Fleet пока не сообщается. На странице в Steam уже указана поддержка русского языка. Разработчики планируют активно собирать отзывы сообщества и уже пообещали выпустить бесплатную демоверсию с первыми 25 минутами геймплея в течение ближайших нескольких месяцев. В планах команды также значится возможная адаптация проекта под шлемы виртуальной реальности, если игра получит должную поддержку со стороны фанатов.