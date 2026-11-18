Lunisky Studio и Spaghetti Cat выпустили Forsaken Lands — кооперативный карточный рогалик со стратегическими боями, отрядом героев, исследованием руин и сражениями с чудовищами.

Игрокам предстоит собрать команду из трёх персонажей и отправиться в загадочные земли, чтобы выследить Великого Некроманта, раскрыть его планы и бросить вызов богам.

В приключении нужно формировать мощные колоды, продумывать тактику в карточных битвах и вместе с союзниками искать секреты среди древних руин.

Forsaken Lands уже доступна на ПК в Steam.