Вышел трейлер Forsaken Lands - российского рогалика про магию и некромантов

Российская студия Lunisky Studio выпустила анонсирующий трейлер Forsaken Lands. Это кооперативный карточный рогалик в жанре фэнтези, где геймерам предстоит исследовать руины древней цивилизации и раскрывать секреты Великого Некроманта.

Разработчики предлагают 6 уникальных героев на выбор, непредсказуемые схватки с боссами и гибкость в прокачке. У каждого персонажа есть более 50 персональных карт способностей и предметов. Для любителей сюжета Lunisky Studio подготовила режим «Истории», а фанатам бесконечных сражений в духе рогаликов подойдут «Сновидения».

Играть в Forsaken Lands можно в кооперативе до 3 человек. Для совместного прохождения доступны оба режима: «Истории» и «Сновидения». Для координаций действий в группе разработчики добавили систему указаний («пинги»).

Выход Forsaken Lands запланирован на 2 квартал 2026 года. До конца 2025 Luninsky Studio проведет закрытое тестирование. Подать заявку на участие можно на странице игры в Steam.