Forsaken Realms: Vahrin's Call получила новый трейлер - фэнтезийная RPG с духом Fable показывает геймплей

Ролевой экшен Forsaken Realms: Vahrin's Call, ранее уже представленный публике, напомнил о себе новым геймплейным трейлером, показанным в рамках New Game+ Showcase 2026. Свежий ролик позволяет подробнее взглянуть на игровой процесс и подтверждает, что проект уверенно опирается на атмосферу классических сказочных RPG.

Действие игры разворачивается в красочном фэнтезийном мире, где игрок берет на себя роль наёмника, ищущего быстрые способы разбогатеть и влиять на происходящее вокруг. Камера от третьего лица, акцент на ближний бой и легкий, иногда абсурдный юмор явно отсылают к серии Fable. Авторы не стесняются иронии: в одном из показанных заданий герою предстоит отбиваться от целого нашествия… оживших садовых гномов.

Новый трейлер демонстрирует сражения, диалоги и общую динамику приключений, показывая, что Forsaken Realms: Vahrin's Call делает ставку не только на экшен, но и на характер мира. Разработчики подчеркивают, что игра сначала выйдет на PC в Steam уже в этом году, а консольные версии запланированы на более поздний срок.