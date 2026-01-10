ЧАТ ИГРЫ
Forsaken Realms: Vahrin's Call 2027 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
7.1 20 оценок

Forsaken Realms: Vahrin's Call получила новый трейлер - фэнтезийная RPG с духом Fable показывает геймплей

butcher69 butcher69

Ролевой экшен Forsaken Realms: Vahrin's Call, ранее уже представленный публике, напомнил о себе новым геймплейным трейлером, показанным в рамках New Game+ Showcase 2026. Свежий ролик позволяет подробнее взглянуть на игровой процесс и подтверждает, что проект уверенно опирается на атмосферу классических сказочных RPG.

Действие игры разворачивается в красочном фэнтезийном мире, где игрок берет на себя роль наёмника, ищущего быстрые способы разбогатеть и влиять на происходящее вокруг. Камера от третьего лица, акцент на ближний бой и легкий, иногда абсурдный юмор явно отсылают к серии Fable. Авторы не стесняются иронии: в одном из показанных заданий герою предстоит отбиваться от целого нашествия… оживших садовых гномов.

Новый трейлер демонстрирует сражения, диалоги и общую динамику приключений, показывая, что Forsaken Realms: Vahrin's Call делает ставку не только на экшен, но и на характер мира. Разработчики подчеркивают, что игра сначала выйдет на PC в Steam уже в этом году, а консольные версии запланированы на более поздний срок.

Комментарии:  7
selfreaver

Выглядит кайфово

nicomedes

От части, по мимо Fable, напоминает Kingdoms of Amalur.

ModestDL

Чёт не понял, это та же игра Exodus: Rising, новости о разработке которой были ещё в 2018 году?

Алекс Рейлор

Дааа, голая жопа карлика — это прям знак качества!

001fess

А вот и Скайрим 6: Forgotten Edition подъехал.

AT_Sagor

Интерфейс на вид ну очень примитивен, местами даже отталкивающий.

FumblingLysanias
Ролевой экшен Forsaken Realms: Vahrin's Call -

Cozy dark souls 🤣