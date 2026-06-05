Объявлена дата выхода ролевого экшена Forsaken Realms: Vahrin's Call от независимой студии Titan Roc

Независимая студия Titan Roc представила новый трейлер ролевой игры Forsaken Realms: Vahrin's Call и официально объявила точную дату ее релиза. Проект появится на персональных компьютерах 27 июля 2026 года.

Разработчики описывают проект как сюжетную ролевую игру с упором на экшен, события которой разворачиваются в оригинальной фэнтезийной вселенной. Игрокам предстоит взять на себя роль наемника, который отправляется в охваченный войной город Варин, находящийся на грани полного разрушения. Разработчики обещают проработанный вручную мир, в создании которого не использовались технологии генеративного искусственного интеллекта.

Игровой процесс предлагает бесклассовую систему развития персонажа. Это позволяет свободно комбинировать различные элементы экипировки, оружия, магических заклинаний, зелий и ловушек для создания индивидуального стиля боя. Герой может использовать лук, двуручные мечи, топоры или щиты непосредственно в процессе прохождения, а также улучшать свои навыки за счет частого совершения определенных действий. В игре также реализована полноценная поддержка контроллеров и глубокая кастомизация внешности главного персонажа.

Боевая система завязана на сражениях в реальном времени, где важную роль играют своевременные блокирования, парирования и уклонения от вражеских атак. Разработчики уделили особое внимание физической отдаче от ударов и добавили возможность настройки визуальных эффектов боя, включая кратковременную остановку кадров при попадании по противникам. В арсенале наемника найдутся различные типы метательных снарядов, алхимических зелий и капканов, предназначенных как для защиты, так и для нападения.

Процесс разработки проекта длился более 5 лет. Изначально игра планировалась как кооперативное приключение для 1 или 2 пользователей под названием Exodus: Rising, однако авторы приняли решение сосредоточиться исключительно на одиночном режиме для обеспечения более высокого качества повествования и проработки механик. Озвучивание всех персонажей выполнено на английском языке профессиональными актерами без привлечения нейросетей. Разработчики выразили благодарность сообществу за терпение и поддержку в течение всего периода производства, отметив, что число добавлений в список желаемого превысило 100 000 пользователей.

Игра будет доступна для приобретения в цифровом магазине Steam. Из системных требований известно, что для запуска потребуется компьютер под управлением 64-разрядной операционной системы Windows 10 с 8 ГБ оперативной памяти для минимальной конфигурации и 16 ГБ для рекомендованной, а также около 30 ГБ свободного места на накопителе. Локализация на русский язык на момент релиза не заявлена.