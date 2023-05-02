Forspoken 24.01.2023
4.2 515 оценок

Геймплейный трейлер Forspoken: In Tanta We Trust демонстрирует новые заклинания и врагов

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butcher69
Новости

Платное DLC для игры Forspoken от Luminous Productions, In Tanta We Trust, выходит в конце этого месяца и содержит новую историю. В нем главная героиня Фрея Холланд отправляется в прошлое Атии и объединяется с Тантой Синтой, ее матерью, чтобы спасти мир. Посмотрите последний геймплейный трейлер ниже.

Благодаря тому, что Цинта путешествует вместе с Фреей, игроки получают доступ к новым техникам передвижения. Есть также новые заклинания, например, миниатюрная черная дыра, которая засасывает ближайших врагов. Показан новый массивный зверь, который может стать новым боссом, а зловещий голос говорит о "Затмении" и о том, как оно приведет к разрушению Атии.

Forspoken: In Tanta We Trust выйдет 26 мая для PS5 и PC. Следите за новостями до выхода игры. А пока ознакомьтесь с нашим обзором базовой игры здесь. К сожалению, продажи были не очень высокими, и вчера Luminous Productions объединилась с Square Enix. DLC станет последним проектом команды.

Трейлеры
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Shеpard
DLC станет последним проектом команды.
1
romero52

а мужчины не могут в магию в этой игре?

0
samosan

Мужчины в этой игре вообще ничего не могут только ныть,даже в злодеев их не добавили,сплошной душок феминизма.

3
Floww

Жаль все таки, крутая игра, обидно что много косяков запороли все :(

0
Abarmot90

Пред.заказ будет?

0