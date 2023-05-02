Геймплейный трейлер Forspoken: In Tanta We Trust демонстрирует новые заклинания и врагов ©

Платное DLC для игры Forspoken от Luminous Productions, In Tanta We Trust, выходит в конце этого месяца и содержит новую историю. В нем главная героиня Фрея Холланд отправляется в прошлое Атии и объединяется с Тантой Синтой, ее матерью, чтобы спасти мир. Посмотрите последний геймплейный трейлер ниже.

Благодаря тому, что Цинта путешествует вместе с Фреей, игроки получают доступ к новым техникам передвижения. Есть также новые заклинания, например, миниатюрная черная дыра, которая засасывает ближайших врагов. Показан новый массивный зверь, который может стать новым боссом, а зловещий голос говорит о "Затмении" и о том, как оно приведет к разрушению Атии.

Forspoken: In Tanta We Trust выйдет 26 мая для PS5 и PC. Следите за новостями до выхода игры. А пока ознакомьтесь с нашим обзором базовой игры здесь. К сожалению, продажи были не очень высокими, и вчера Luminous Productions объединилась с Square Enix. DLC станет последним проектом команды.