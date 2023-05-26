Forspoken 24.01.2023
4.2 524 оценки

Состоялся релиз платного дополнения In Tanta We Trust для экшена Forspoken

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4efy
Новости

Небезызвестная японская компания Square Enix объявила о выпуске нового дополнения под названием In Tanta We Trust для экшена Forspoken. Данное DLC уже сейчас доступно для игры на консоли PlayStation 5 и ПК через платформы Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.

Forspoken: In Tanta We Trust представляет собой предысторию основной игры, где искатели приключений снова воплотятся роли главной героини Фрей Холланд. Она отправляется в прошлое мира Афии в поисках способа победить загадочную угрозу, известную как Брейк. Вместе с новым союзником в лице Танты Чинты и набором магических способностей, Фрей должна раскрыть тайны прошлого и спасти Афию, а также свою собственную судьбу.

В дополнении Forspoken: In Tanta We Trust игроки будут сражаться с вторгающимися силами и использовать новые тактики боя, чтобы противостоять могущественным врагам. Они смогут насладиться уникальным дизайном новых локаций и использовать улучшенные навыки паркура, усиленные магией.

Само дополнение является платным, тем не менее, если ранее вы приобрели Deluxe-издание, то In Tanta We Trust можно получить бесплатно.

Релизы Обновления
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
butcher69

Разрабы Forspoken видя как Голлум собирает все внимание

8
User1105

Они должны нам платить за то что мы в это играем

4
Shеpard
3
GraF68ru

серьезно? Еще бабки просят? XD

3
logostramus

Неудачники ещё и денег за него хотят.

3
nodas

Вызываю главного калоеда по этой игре megido, поделись с нами своими впечатлениями об этом длс, ибо нам окунаться в этот кал зашкварно

3
Kenn1y

С тряпочкой на голове конечно опять бред, а вот вторая вполне, кто мешал ее сделать основным.

2
NarkoSky

Всем плевать.

1