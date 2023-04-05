Вышел патч 1.12 для Forspoken с несколькими улучшениями ©

Square Enis выпустила обновление 1.12 для Forspoken, которое вносит ряд улучшений.

Если говорить более подробно, то обновление 1.12 изменяет визуальные эффекты для заклинания "Выстрел Фрей". Кроме того, оно изменяет кнопку спринта по умолчанию с "L3" на "L3 или ?". Также стоит отметить, что Фрей теперь может бегать в определенных локациях, таких как Прибежище пилигримов, Архивы и Мавзолей.

Патч 1.12 также увеличил версию Intel XeSS до 1.1.0. Это отличная новость для всех пользователей Arc.

Наконец, Square Enix заявляет о наличии различных мелких исправлений. И если вам интересно, то нет. Это обновление не приносит никаких серьезных улучшений производительности.

Полные примечания к патчу доступны здесь.