Forspoken 24.01.2023
4.2 507 оценок

Вышел патч 1.12 для Forspoken с несколькими улучшениями

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R_Mor
Новости

Square Enis выпустила обновление 1.12 для Forspoken, которое вносит ряд улучшений.

Если говорить более подробно, то обновление 1.12 изменяет визуальные эффекты для заклинания "Выстрел Фрей". Кроме того, оно изменяет кнопку спринта по умолчанию с "L3" на "L3 или ?". Также стоит отметить, что Фрей теперь может бегать в определенных локациях, таких как Прибежище пилигримов, Архивы и Мавзолей.

Патч 1.12 также увеличил версию Intel XeSS до 1.1.0. Это отличная новость для всех пользователей Arc.

Наконец, Square Enix заявляет о наличии различных мелких исправлений. И если вам интересно, то нет. Это обновление не приносит никаких серьезных улучшений производительности.

Полные примечания к патчу доступны здесь.

Обновления
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
xenoscapes

Форспукен? Да кому он нужен.

11
Oscilograf

Убогая убыточная игра получила патч. Мы так ждали.

8
golab42

Уже всеми забыта, но патчи будем клепать)

7
Руслан Генаев

Даже бесплатно играть бы не стал.

3
DEDGAMER

Я и без патчей на релизе её прошел полностью,все норм.

2
NarkoSky

Эти патчи не спасут игру.

0