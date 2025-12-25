Авторы триллера Fort Solis довольны теплым приемом игры на Xbox Series

Кинематографический научно-фантастический триллер Fort Solis добрался до консолей Microsoft после длительного периода эксклюзивности для другой платформы. Релиз на Xbox Series X|S состоялся в декабре 2025 года, спустя более чем год после первоначального выхода игры.

Разработчики из студии Fallen Leaf прокомментировали запуск проекта на новой платформе в социальных сетях. Представители команды заявили, что невероятно довольны откликом аудитории Xbox на их произведение. Авторы выразили радость по поводу того, что к сообществу присоединяется все больше игроков, желающих исследовать заброшенную космическую базу и раскрыть ее тайны.

Оригинальный релиз Fort Solis состоялся в 2023 году на PC и PlayStation 5. Проект позиционируется как сюжетное приключение с участием известных актеров. В свое время игра получила смешанные отзывы от критиков и геймеров, удерживая среднюю оценку в 62 балла из 100 на агрегаторе OpenCritic.

Версия для приставок Xbox Series X|S доступна по цене 19,99 доллара. Сюжетное повествование в игре разделено на 4 главы, а полное прохождение истории занимает в среднем около 4 часов.