Авторы триллера Fort Solis довольны теплым приемом игры на Xbox Series

Кинематографический научно-фантастический триллер Fort Solis добрался до консолей Microsoft после длительного периода эксклюзивности для другой платформы. Релиз на Xbox Series X|S состоялся в декабре 2025 года, спустя более чем год после первоначального выхода игры.
Разработчики из студии Fallen Leaf прокомментировали запуск проекта на новой платформе в социальных сетях. Представители команды заявили, что невероятно довольны откликом аудитории Xbox на их произведение. Авторы выразили радость по поводу того, что к сообществу присоединяется все больше игроков, желающих исследовать заброшенную космическую базу и раскрыть ее тайны.
Оригинальный релиз Fort Solis состоялся в 2023 году на PC и PlayStation 5. Проект позиционируется как сюжетное приключение с участием известных актеров. В свое время игра получила смешанные отзывы от критиков и геймеров, удерживая среднюю оценку в 62 балла из 100 на агрегаторе OpenCritic.
Версия для приставок Xbox Series X|S доступна по цене 19,99 доллара. Сюжетное повествование в игре разделено на 4 главы, а полное прохождение истории занимает в среднем около 4 часов.
Хорошая игра?Хуже чем Кронос если в целом?
В Кронос не играл, но Форт солис скучноват. Ходьба, бегать не дают (видимо, чтобы затянуть прохождение), читание записок, редкие диалоги. Не жалею, что прошел, но кроме графики похвастать игре нечем. Плюс плохая оптимизация
О, понятно. А то в желаемые добавил, и до сих пор не пойму нужна ли она мне или нет
Хронос хотя бы игра, а это симулятор ходьбы.