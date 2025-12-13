Научно-фантастический триллер Fort Solis доберётся до Xbox Series на следующей неделе

У игры Fort Solis появилась официальная дата выхода на Xbox Series X|S, о которой стало известно благодаря трейлеру, вышедшему несколько часов назад: сюжетная приключенческая игра от Fallen Leaf будет доступна на консоли Microsoft с 19 декабря.

Выпущенная в 2023 году на ПК и PS5, игра рассказывает историю инженера Джека Лири, которого вызывают на место происшествия после сигнала тревоги, поступающего из Форта Солис, горнодобывающей станции, построенной на Марсе.

Однако, прибыв на место, он обнаруживает, что его никто не ждет. Куда все делись? Чтобы выяснить, что происходит, нам придётся исследовать всю пространственную структуру, собирать улики, решать простые головоломки и взаимодействовать с зачастую неожиданными персонажами.

Сила Fort Solis заключается в её кинематографическом подходе, который может похвастаться очень цельным сюжетом и мастерской игрой таких актёров, как Роджер Кларк, Джулия Браун и Трой Бейкер, которые наделяют своих персонажей удивительной глубиной.