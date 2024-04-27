Продюсеры раскрыли первые подробности о фильме по мотивам Fort Solis

Как уже сообщалось ранее, Fort Solis получит экранизацию, и соучредители студии, которая займется этим проектом Андре Хедетофт и Андреас Троедссон, появились на видео, чтобы раскрыть первые подробности будущего фильма.
С первого момента, как мы увидели трейлер к Fort Solis, мы сразу же подумали, что прежде всего хотим сыграть в эту игру, а затем - что мы должны сделать что-то, чтобы перенести эту необычную историю и этот необычный актерский состав в привычный для нас формат. И вы, и я любим научную фантастику и триллеры, где есть несколько персонажей, оказавшихся в очень изолированном месте, и я бы сказал, что Fort Solis содержит все эти элементы: триллерную составляющую, когда не знаешь, кто прав, а кто виноват, а также одних из самых интересных персонажей, которых я когда-либо видел. Что касается истории, которую мы хотим рассказать, то собираемся ли мы расширить сюжет игры или рассказать что-то совершенно другое? Я не думаю, что могу раскрыть это прямо сейчас, но мы начали обсуждать с парой актеров, которые нам нравятся, и рассуждать о том, где можно разместить этот проект.
В игре Fort Solis в актерском составе приняли участие Роджер Кларк (Артур в Red Dead Redemption 2), Трой Бейкер (Джоэл в The Last of Us) и Джулия Браун (из сериала "Мир в огне").
Посредственный 4хчасовой симулятор ходьбы со вторичными идеями - ну такая себе экранизация будет.
Визуал и атмосфера были хороши, геймплей скучен не спорю.
Какая охеренная игра. Как будто Лема почитал. Графика, атмосфера, каждую записку хочется читать. Прошел за один присест вообще не отрываясь.
неплохая игрушка на один вечер, мне понравилась, если в фильме будет такая же атмосфера то норм