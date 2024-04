Продюсеры раскрыли первые подробности о фильме по мотивам Fort Solis

Как уже сообщалось ранее, Fort Solis получит экранизацию, и соучредители студии, которая займется этим проектом Андре Хедетофт и Андреас Троедссон, появились на видео, чтобы раскрыть первые подробности будущего фильма.

С первого момента, как мы увидели трейлер к Fort Solis, мы сразу же подумали, что прежде всего хотим сыграть в эту игру, а затем - что мы должны сделать что-то, чтобы перенести эту необычную историю и этот необычный актерский состав в привычный для нас формат. И вы, и я любим научную фантастику и триллеры, где есть несколько персонажей, оказавшихся в очень изолированном месте, и я бы сказал, что Fort Solis содержит все эти элементы: триллерную составляющую, когда не знаешь, кто прав, а кто виноват, а также одних из самых интересных персонажей, которых я когда-либо видел. Что касается истории, которую мы хотим рассказать, то собираемся ли мы расширить сюжет игры или рассказать что-то совершенно другое? Я не думаю, что могу раскрыть это прямо сейчас, но мы начали обсуждать с парой актеров, которые нам нравятся, и рассуждать о том, где можно разместить этот проект.

В игре Fort Solis в актерском составе приняли участие Роджер Кларк (Артур в Red Dead Redemption 2), Трой Бейкер (Джоэл в The Last of Us) и Джулия Браун (из сериала "Мир в огне").