Смотрим атмосферный трейлер космического триллера Fort Solis ©

Разработчик Fallen Leaf в сотрудничестве с компанией Dear Villagers выпустил новый трейлер с геймплейным захватом для предстоящего кинематографического научно-фантастического приключения Fort Solis в преддверии его выхода на PlayStation 5, PC и Mac 22 августа.

Игрокам предстоит разгадать тайну пропавшего экипажа, принять судьбоносные решения и сбежать из лагеря, расположенного на изолированном горнодобывающем предприятии на Марсе.

Последний трейлер демонстрирует место действия, обстановку и персонажей, составляющих Форт Солис, а также вступление главного актера Роджера Кларка (Артур Морган в Red Dead Redemption 2). В роли инженера Джека Лири вам предстоит ответить на сигнал бедствия во время песчаной бури на кроваво-красной пустоши марсианской пустыни.

"Мы хотели, чтобы Fort Solis рассказывал историю через сочетание интерактивности и художественности", - говорит Джеймс Тинсдейл, директор игры Fallen Leaf. "Используя современную систему mo-cap, высокоточную графику Unreal Engine 5, музыку легендарного композитора Теда Уайта и звездный состав профессиональных актеров, мы стремились создать по-настоящему захватывающее зрелище, погружающее игроков в эту фантастическую тайну. Используя кинематографический подход, мы хотели передать суть научно-фантастического триллера в формате, в который может играть каждый, в том числе и не геймеры".