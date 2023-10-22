11-летний игрок в Fortnite достиг наивысшего соревновательного ранга

Условно-бесплатная игра в жанре королевской битвы с множеством игровых режимов на любой вкус. Участникам предлагается отправиться на одну из огромных карт с целью пережить королевскую битву, расправиться со всеми противниками или же просто оказаться последним выжившим.

Стоит также отметить, что в игре присутствуют возможность разрушать различные объекты и здания при помощи специальной кирки, а также осуществлять сбор ресурсов, в частности строительных материалов, из которых в дальнейшем могут быть построены разнообразные конструкции.

Возведённые конструкции можно использовать в качестве укрытий. Кроме того, они дают вам возможность беспрепятственно проникать в сложнодоступные места, в которых могут располагаться тайники.