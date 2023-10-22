11-летний игрок в Fortnite достиг наивысшего соревновательного ранга

Ни для кого не секрет, что в фортнайт играют игроки разных возрастов, будь то взрослые, решившие отдохнуть после работы, или же маленькие дети, весело проводящие время с друзьями. И когда дело касается соревновательной части фортнайта, возраст не имеет особого значения.
Это доказал игрок под ником Thundermeow, достигнув ранга Нереальный (Unreal) в свои 11 лет. Это достижение делает его самым юным игроком, достигшим высочайшего ранга в фортнайте. Благодаря своим способностям Thundermeow показал силу, с которой нужно считаться. Он не только хорош в строительстве и стрельбе, но и способен адаптировать свою тактику под каждого противника. Кроме того, Thundermeow уже показал свое мастерство в Apex Legends, взяв ранг Высший хищник (APEX Predator) в свои 10 лет. Сейчас он рассматривает завоевание рейтинга Valorant. Кто знает, сколько еще игр покорит этот мальчик.
Сообщество фортнайта тепло приняли юного геймера и всячески его поддерживает. Он бы стал действительно сильным киберспортивным игроком в будущем. И что самое удивительно, Epic Games его до сих пор не забанили, как это было с другими преуспевшими детьми.
Ерунда.Чак Норрис прошёл Фортнайт.2 раза.
там рейтинг оч жесткий, с моим даймондом в валоранте и двумя калашами в кс, меня в рейтинге форта унижают так, что просто удалил его нафиг, хотя наиграл часов 500, и я про режим без стройки.
так что пацану респект! Скилловый малый
Почему я не удивлён...
этож каловый трышак баговынный , какой кибершпорт ? о чем речь вообще ? xD все равно что в шахматы играть а на третьем ходу у соперника все пешки ферзями стали … хотя этот кал с шахматами даже отдаленно не стоит
Отчим будет доволен
как же всем похуй
Считай у парня нет детства, кроме как просиживать в играх. Тем более таких убогих как шутеры-сессионки.
Английский прогуливал в школе? Чел всего 38 часов наиграл
Хорошо, что ты занят более продуктивной деятельностью, строча комменты на пг.