12 летний японский геймер уходит из школы ради карьеры в Fortnite с одобрения родителей

Юный стример из Японии принял решение не продолжать обучение в средней школе после выпуска из начальных классов. Мальчик по имени Таро намерен полностью посвятить себя профессиональному киберспорту. Это решение стало итогом длительных семейных обсуждений, в результате которых родители полностью поддержали амбиции ребенка.
Таро начал играть в видеоигры в возрасте трех лет и к двенадцати годам уже собрал внушительную аудиторию в социальных сетях. Основной дисциплиной для него стала игра Fortnite. По словам подростка, чтобы конкурировать с лучшими игроками мира и подготовиться к чемпионату мира, ему необходимо тренироваться более десяти часов ежедневно. Он отметил, что хочет создать образ жизни, позволяющий серьезно заниматься киберспортом, при этом оставляя время на сон и физические упражнения.
Отец мальчика выразил уверенность в правильности такого выбора. Он пояснил, что посещение школы отнимало бы слишком много сил, и ребенок был бы слишком истощен для эффективных тренировок. Родитель также подчеркнул уникальную способность сына к концентрации. В качестве примера он привел случай, когда Таро провел за игрой 28 часов подряд практически без перерывов. Отец убежден, что у его сына есть природный талант, который позволит ему достичь вершины в индустрии.
Ситуация вызвала активное обсуждение в интернете. Часть пользователей выразила беспокойство, полагая, что отказ от школы лишит мальчика общения со сверстниками и важных жизненных этапов. Один из комментаторов написал, что школьные годы являются самыми веселыми, и тратить их только на киберспорт кажется расточительством. Другие же выступили в поддержку Таро, заявив, что его заработки уже могут превышать доходы многих взрослых, а следование за мечтой важнее традиционного пути.
Все правильно сделал, он за один турнир заработает больше чем вся его школа вместе взятая за всю жизнь
Жизнь это не только сколько ты денег заработал в моменте
Таким аутотренингом обычно нищета без денег занимается, типо дело не в деньгах бла бла бла
Стадия принятия. Такие обычно живут где то в жо*е мира работая за копейки. Вот они и придумали это вот, не в деньгах счастье и все подобное. Видимо питаются воздухом.
Ну если мозгов не хватает ни на что кроме этого мусора......
Для многих это работа! Да и этим сейчас больше можно заработать,чем ты работая где то за 30 т р на заводе)))
Все правильно они делают. Из-за развития нейросетей и ИИ в принципе, без работы останутся все кто умеет заниматься умственной работой. Останутся только диктаторы, слесари, военные и стримеры.
А о уборщицах ты подумал?
Обижаешь. Конечно. Но уже по дому катаются роботы пылесосы, в инете я видел как роботы пыль вытирают. Так что как-то так.
Новое время, новые способы заработка. Насколько удачен такой жизненный путь покажет тоже только время.
А так, удачи посону!
Всё верно
Школягу можно пройти в любом возрасте, если сильно приспичет... у нас в колледже дед учился 65 лет, за 2года и школьную программу сдал и корочку колледжа, тока нафига это всё в его возрасте ужо
А вот если мелкий японец действительно так хорош в киберкатлетинге, то это отличный способ нарастить денежную подушку на жизнь и старость
Потом новость такая, мелкий киберкотлет порубал родаков топориком
Очень не удачный выбор или он думает что в его 20 или 30 лет эта игра будет актуальна. + очень быстро появятся проблемы со здоровьем от долгого сидения.
чет я играя почти каждый день с 2000 года не заметил проблем, наверное потому что в передышках: бегаю, качаюсь, боксирую, сейчас вр шлем взял что бы еще были активные игры, ну а зрение упало всего до -1.5 и было пофикшено до единицы за 1000$ за 20 минут в минской топовой лабе ( voka )