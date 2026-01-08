12 летний японский геймер уходит из школы ради карьеры в Fortnite с одобрения родителей

Юный стример из Японии принял решение не продолжать обучение в средней школе после выпуска из начальных классов. Мальчик по имени Таро намерен полностью посвятить себя профессиональному киберспорту. Это решение стало итогом длительных семейных обсуждений, в результате которых родители полностью поддержали амбиции ребенка.

Таро начал играть в видеоигры в возрасте трех лет и к двенадцати годам уже собрал внушительную аудиторию в социальных сетях. Основной дисциплиной для него стала игра Fortnite. По словам подростка, чтобы конкурировать с лучшими игроками мира и подготовиться к чемпионату мира, ему необходимо тренироваться более десяти часов ежедневно. Он отметил, что хочет создать образ жизни, позволяющий серьезно заниматься киберспортом, при этом оставляя время на сон и физические упражнения.

Отец мальчика выразил уверенность в правильности такого выбора. Он пояснил, что посещение школы отнимало бы слишком много сил, и ребенок был бы слишком истощен для эффективных тренировок. Родитель также подчеркнул уникальную способность сына к концентрации. В качестве примера он привел случай, когда Таро провел за игрой 28 часов подряд практически без перерывов. Отец убежден, что у его сына есть природный талант, который позволит ему достичь вершины в индустрии.

Ситуация вызвала активное обсуждение в интернете. Часть пользователей выразила беспокойство, полагая, что отказ от школы лишит мальчика общения со сверстниками и важных жизненных этапов. Один из комментаторов написал, что школьные годы являются самыми веселыми, и тратить их только на киберспорт кажется расточительством. Другие же выступили в поддержку Таро, заявив, что его заработки уже могут превышать доходы многих взрослых, а следование за мечтой важнее традиционного пути.