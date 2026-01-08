ЧАТ ИГРЫ
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 062 оценки

12 летний японский геймер уходит из школы ради карьеры в Fortnite с одобрения родителей

Extor Menoger Extor Menoger

Юный стример из Японии принял решение не продолжать обучение в средней школе после выпуска из начальных классов. Мальчик по имени Таро намерен полностью посвятить себя профессиональному киберспорту. Это решение стало итогом длительных семейных обсуждений, в результате которых родители полностью поддержали амбиции ребенка.

Таро начал играть в видеоигры в возрасте трех лет и к двенадцати годам уже собрал внушительную аудиторию в социальных сетях. Основной дисциплиной для него стала игра Fortnite. По словам подростка, чтобы конкурировать с лучшими игроками мира и подготовиться к чемпионату мира, ему необходимо тренироваться более десяти часов ежедневно. Он отметил, что хочет создать образ жизни, позволяющий серьезно заниматься киберспортом, при этом оставляя время на сон и физические упражнения.

Отец мальчика выразил уверенность в правильности такого выбора. Он пояснил, что посещение школы отнимало бы слишком много сил, и ребенок был бы слишком истощен для эффективных тренировок. Родитель также подчеркнул уникальную способность сына к концентрации. В качестве примера он привел случай, когда Таро провел за игрой 28 часов подряд практически без перерывов. Отец убежден, что у его сына есть природный талант, который позволит ему достичь вершины в индустрии.

Ситуация вызвала активное обсуждение в интернете. Часть пользователей выразила беспокойство, полагая, что отказ от школы лишит мальчика общения со сверстниками и важных жизненных этапов. Один из комментаторов написал, что школьные годы являются самыми веселыми, и тратить их только на киберспорт кажется расточительством. Другие же выступили в поддержку Таро, заявив, что его заработки уже могут превышать доходы многих взрослых, а следование за мечтой важнее традиционного пути.

agula98

Все правильно сделал, он за один турнир заработает больше чем вся его школа вместе взятая за всю жизнь

9
Horrifing

Жизнь это не только сколько ты денег заработал в моменте

9
agula98 Horrifing

Таким аутотренингом обычно нищета без денег занимается, типо дело не в деньгах бла бла бла

12
Rograx agula98

Стадия принятия. Такие обычно живут где то в жо*е мира работая за копейки. Вот они и придумали это вот, не в деньгах счастье и все подобное. Видимо питаются воздухом.

3
ZNGRU ZCRUT

Ну если мозгов не хватает ни на что кроме этого мусора......

5
Anal4onok

Для многих это работа! Да и этим сейчас больше можно заработать,чем ты работая где то за 30 т р на заводе)))

Red Salamandra

Все правильно они делают. Из-за развития нейросетей и ИИ в принципе, без работы останутся все кто умеет заниматься умственной работой. Останутся только диктаторы, слесари, военные и стримеры.

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

А о уборщицах ты подумал?

1
Red Salamandra МАХАН МАХАНОВИЧ

Обижаешь. Конечно. Но уже по дому катаются роботы пылесосы, в инете я видел как роботы пыль вытирают. Так что как-то так.

1
UnbearableSavage

Новое время, новые способы заработка. Насколько удачен такой жизненный путь покажет тоже только время.

А так, удачи посону!

1
Федя Кочегар

Всё верно

1
ДЕНИСКА_омск

Школягу можно пройти в любом возрасте, если сильно приспичет... у нас в колледже дед учился 65 лет, за 2года и школьную программу сдал и корочку колледжа, тока нафига это всё в его возрасте ужо

А вот если мелкий японец действительно так хорош в киберкатлетинге, то это отличный способ нарастить денежную подушку на жизнь и старость

Потом новость такая, мелкий киберкотлет порубал родаков топориком

Jensen

Очень не удачный выбор или он думает что в его 20 или 30 лет эта игра будет актуальна. + очень быстро появятся проблемы со здоровьем от долгого сидения.

Лидер 666

чет я играя почти каждый день с 2000 года не заметил проблем, наверное потому что в передышках: бегаю, качаюсь, боксирую, сейчас вр шлем взял что бы еще были активные игры, ну а зрение упало всего до -1.5 и было пофикшено до единицы за 1000$ за 20 минут в минской топовой лабе ( voka )