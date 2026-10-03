21-летний профессиональный игрок в Fortnite раздает компьютеры молодым геймерам и создает фонд помощи

Коди Конрод бросил школу в 8-м классе и теперь он хочет помочь другим стать киберспортсменами.

21-летний профессиональный игрок в Fortnite, также известный своим 8 миллионам фолловеров на Twitch под ником Clix, каждый год по праздникам раздает игровое оборудование стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. В четверг он создал свою компанию, Full Box Inc., и фонд Dr3amin Access Fund, и теперь через это формализует свои усилия.

Fortnite – одна из самых популярных в мире видеоигр, в которой игроки охотятся друг на друга на постоянно уменьшающейся в размерах карте. Создатели контента находят себе верных фанатов, проводя стримы игры на таких платформах, как Twitch.

Но для успешной игры на высоком уровне нужно подходящее оборудование, и оно стоит дорого. И продолжает дорожать. Повсеместное строительство дата-центров привело к росту стоимости компьютеров, видеокарт и чипов памяти. По рекомендации Конрода для такой требовательной к видеокарте игры как Fortnite нужна сборка, которая сможет держать хотя бы 120 FPS. Йоост ван Дройнен, ветеран по исследованиям игровой индустрии и ассистент профессора в школе бизнеса Stern при университете Нью-Йорка, считает, что даже сборки ПК начального уровня стоимостью до 500 долларов уже становятся редкостью.

По его мнению любому начинающему, любому, кто собирает ПК в первый раз, становится все сложнее найти подходящее железо и компоненты.

Конроду знакомы эти трудности. Его родители не могли себе позволить купить ему «супер крутой игровой компьюетр», когда он начал играть в пять лет. Когда Fortnite стал набирать популярность, и издатель игры Epic Games стал проводить турниры с призовым фондом в 100 млн. долларов, Конроду приходилось страдать на слабом компьютере, выдающем 30 FPS.

Конрод месяцы упрашивал родителей купить ему ПК стоимостью около 1600 долларов. В итоге его папа заставил подростка работать в его фирме по продаже и установке сантехники целых 3 месяца лета и таким образом вернуть ему деньги.

Конроду в итоге понадобилось всего две недели игры в Fortnite, чтобы заработать нужную сумму.

«Если бы у меня не появился бы тогда тот ПК, у меня не было бы и того, что вы сейчас видите, этой карьеры», - заявил Конрод из своей спальни в Далласе, откуда он проводит стримы для тысяч зрителей по нескольку часов в день.

В 14 лет произошел еще один переломный момент. Участвуя в чемпионате мира по Fortnite Конрод заработал почти 200 тыс. долларов, и теперь он уже не мог совмещать учебу в школе и его киберспортивную карьеру. Ему приходилось вставать в 6 утра и идти в среднюю школу, а затем соревноваться в турнирах в 6 вечера. «Играть уставшим нельзя», - говорит Конрод. Реакция должна быть быстрой и четкой. После некоторых колебаний родители согласились с его решением полностью посвятить себя киберспорту.

По мнению ван Дройнена, киберспортом очень сложно зарабатывать на жизнь. Реальные деньги скопились на самом верху, а «здоровая» система талантов отсутствует. Кроме того есть стигма — многие не считают киберспорт настоящей профессией. Так считают и Конрод, и ван Дройнен.

Конрод надеется, что устранив финансовое препятствие в виде покупки дорогого ПК, он поможет родителям и их детям проверить способности к киберспорту. «При этом дети должны хорошо учиться в школе», - говорит Конрод. Он называет свое решение бросить учебу в школе «немного оторванным от реальности».

На создание Full Box Inc. Конрада вдохновил ютубер MrBeast, который владеет брэндами еды, производственной компанией и занимется благотворительностью. В Full Box Inc. входят брэнд одежды Clix, агенство по созданию клипов, игровая студия и проч.

Он все еще думает над методом финансирования фонда Dr3amin Access Fund. Часть выручки от продажи одежды пойдет на эту инциативу. Часть будет собрана в качестве пожертвований от других брэндов во время его новогоднего стрима Clixmas. И сам он тоже вносит вклад. По его словам в прошлом году в декабре во время раздачи Clixmas он лично подарил пять кастомных ПК общей стоимостью 100 тыс. долларов.

В прошлый уикенд Конрод увидел результат своих усилий. На турнире Fortnite Global Championship в Бельгии его команда заняла четвертое место и выиграла 120 тыс. долларов. Среди конкурентов был геймер, известный в сети под ником Joshreyli. Они познакомились два года назад во время самого первого стрима Clixmas. Тогда Конрод предложил зрителям победить его в матче один на один в обмен на ПК. Джош выиграл, получил ПК и с тех пор зарабатывает на жизнь киберспортом.

«Именно такие моменты заставляют меня продолжать этим заниматься», - говорит Конрод. «Такие истории зажигают меня».