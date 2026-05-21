3D-аниматор сравнил модельки Дивы и Трейсер в Overwatch и Fortnite и развеял миф, что в Fortnite попы девушек лучше

После выхода кроссвера Overwatch и Fortnite, на игру Blizzard обрушилась волна критики, так как округлости девушек в Fortnite показались игрокам более пышными, чем в оригинале. 3D-аниматор MR3D-Dev провел детальное сравнение моделей Дивы и Трейсер в обеих играх, чтобы проверить слухи о том, что Epic Games якобы "баффнула" ягодицы персонажам. Специалист извлек модели из обеих игр и обнаружил следующее: модельки в Fortnite в целом выше и крупнее. Это соответствует общей стилистике игры, где персонажи имеют более крупные пропорции по сравнению с реалистичными моделями Overwatch. Однако объем ягодиц практически идентичен. Если наложить модели друг на друга, размеры попы совпадают. Визуально в Fortnite она кажется больше именно из-за общего масштаба персонажа.

Кроме того, позы усиливают эффект. В Fortnite часто используются анимации с сильным прогибом в пояснице, которые дополнительно подчеркивают форму ягодиц. Именно это создает впечатление "баффа". Таким образом, речь идет не об увеличении отдельных частей тела, а об особенностях стиля и анимации Fortnite. MR3D-Dev наглядно продемонстрировал это в своем видео, наложив модели и показав различия в пропорциях. Видео уже активно обсуждается в игровом сообществе. Многие игроки отмечают, что подобные сравнения помогают развеивать мифы, возникающие из-за разного художественного подхода разработчиков.