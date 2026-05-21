3D-аниматор сравнил модельки Дивы и Трейсер в Overwatch и Fortnite и развеял миф, что в Fortnite попы девушек лучше

После выхода кроссвера Overwatch и Fortnite, на игру Blizzard обрушилась волна критики, так как округлости девушек в Fortnite показались игрокам более пышными, чем в оригинале. 3D-аниматор MR3D-Dev провел детальное сравнение моделей Дивы и Трейсер в обеих играх, чтобы проверить слухи о том, что Epic Games якобы "баффнула" ягодицы персонажам. Специалист извлек модели из обеих игр и обнаружил следующее: модельки в Fortnite в целом выше и крупнее. Это соответствует общей стилистике игры, где персонажи имеют более крупные пропорции по сравнению с реалистичными моделями Overwatch. Однако объем ягодиц практически идентичен. Если наложить модели друг на друга, размеры попы совпадают. Визуально в Fortnite она кажется больше именно из-за общего масштаба персонажа.
Кроме того, позы усиливают эффект. В Fortnite часто используются анимации с сильным прогибом в пояснице, которые дополнительно подчеркивают форму ягодиц. Именно это создает впечатление "баффа". Таким образом, речь идет не об увеличении отдельных частей тела, а об особенностях стиля и анимации Fortnite. MR3D-Dev наглядно продемонстрировал это в своем видео, наложив модели и показав различия в пропорциях. Видео уже активно обсуждается в игровом сообществе. Многие игроки отмечают, что подобные сравнения помогают развеивать мифы, возникающие из-за разного художественного подхода разработчиков.
задница справа определенно лучше!
Важное исследование.
Зато сколько воплей от антиповесточников. Им только дайте повод ущемиться.
Определенно наиважнейший миф развеян. За эти попы держиться гордость игрового сообщества.
Разрушитель мифов о жопах.