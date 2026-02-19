ЧАТ ИГРЫ
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 066 оценок

Актёр озвучки Clair Obscur: Expedition 33 Бен Старр озвучит Визитора в Fortnite

IKarasik IKarasik

Актёр Бен Старр озвучит одного из ключевых персонажей Fortnite — стало известно, что именно он подарит голос Визитору, участнику фракции «Семеро».

О своём участии в проекте Старр сообщил в соцсетях, отметив, что рад возвращению «культового члена Семерых» и с юмором добавил, что постарается «вести себя абсолютно нормально» по этому поводу. Для актёра это очередная крупная роль: ранее он работал над Final Fantasy XVI, Hades II и Clair Obscur: Expedition 33.

Возвращение Семерых в Fortnite намечено на 23 февраля — об этом стало известно из февральской дорожной карты Love and Legends 2026. В последний раз группировка активно фигурировала в сюжете во времена третьей главы, четвёртого сезона, когда большинство её участников оказалось под контролем Херальда и таинственного Хрома. После этого персонажи практически исчезли из игры почти на три года.

Первым шагом к их возвращению стало появление Ордера в январском обновлении 2026 года. Теперь подтверждено, что к истории вновь подключится и Визитор — уже с новым голосом.

