Амбициозная затея Disney в мире Fortnite начинает обретать форму - первая версия уже готова

Амбициозный проект Disney и Epic Games начинает обретать реальные очертания. Как сообщают инсайдеры, совместная разработка на базе Fortnite наконец перешла в «стабильную» стадию — а это значит, что первая играбельная версия уже готова.
Стоит напомнить, что ради этой затеи Disney не поскупилась — компания вложила в Epic Games внушительные 1,5 миллиарда долларов. Судя по всему, нас ждёт нечто похожее на LEGO Fortnite, только с героями «Звёздных войн», Marvel, Pixar и «Аватара».
А пока игроки гадают о загадочной «метавселенной», где можно будет побывать в роли любимых персонажей, обычную Fortnite тоже не забывают. В ближайшее время нас ждёт коллаборация с «Форсажем», да и кроссовер с «Аватаром» уже успел засветиться в сети.
БОЛЬШЕ LEGO !!!! ХОЧУ LEGO
вот бы еще меню в фортнайте менее конченным сделали
Крутяк, ждём!
Конечно получится не очень классно, но интересно понаблюдать за всей этой затеей.
Помню, на Денди была игра, где можно было по разным аттракционам Диснейленда бегать.