Амбициозная затея Disney в мире Fortnite начинает обретать форму - первая версия уже готова

Амбициозный проект Disney и Epic Games начинает обретать реальные очертания. Как сообщают инсайдеры, совместная разработка на базе Fortnite наконец перешла в «стабильную» стадию — а это значит, что первая играбельная версия уже готова.

Стоит напомнить, что ради этой затеи Disney не поскупилась — компания вложила в Epic Games внушительные 1,5 миллиарда долларов. Судя по всему, нас ждёт нечто похожее на LEGO Fortnite, только с героями «Звёздных войн», Marvel, Pixar и «Аватара».

А пока игроки гадают о загадочной «метавселенной», где можно будет побывать в роли любимых персонажей, обычную Fortnite тоже не забывают. В ближайшее время нас ждёт коллаборация с «Форсажем», да и кроссовер с «Аватаром» уже успел засветиться в сети.