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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 946 оценок

Амбициозная затея Disney в мире Fortnite начинает обретать форму - первая версия уже готова

Lunersun
Новости

Амбициозный проект Disney и Epic Games начинает обретать реальные очертания. Как сообщают инсайдеры, совместная разработка на базе Fortnite наконец перешла в «стабильную» стадию — а это значит, что первая играбельная версия уже готова.

Стоит напомнить, что ради этой затеи Disney не поскупилась — компания вложила в Epic Games внушительные 1,5 миллиарда долларов. Судя по всему, нас ждёт нечто похожее на LEGO Fortnite, только с героями «Звёздных войн», Marvel, Pixar и «Аватара».

Disney покупает долю в Epic Games на 1,5 миллиарда долларов

А пока игроки гадают о загадочной «метавселенной», где можно будет побывать в роли любимых персонажей, обычную Fortnite тоже не забывают. В ближайшее время нас ждёт коллаборация с «Форсажем», да и кроссовер с «Аватаром» уже успел засветиться в сети.

Герои Пандоры заглянут в Fortnite - обнаружены файлы коллаборации с "Аватаром" Кэмерона
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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Max Rolens

БОЛЬШЕ LEGO !!!! ХОЧУ LEGO

1
Freund Benno

вот бы еще меню в фортнайте менее конченным сделали

-1
Axel Denisenko

Крутяк, ждём!

Конечно получится не очень классно, но интересно понаблюдать за всей этой затеей.

-1
lowkek

Помню, на Денди была игра, где можно было по разным аттракционам Диснейленда бегать.

-1