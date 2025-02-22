Аналитик: Fortnite остаётся главным соперником для всех новых игр

Бесплатные хиты отнимают внимание игроков и сокращают рынок покупок игр
Fortnite — главная проблема для всех новых видеоигр, считает аналитик Circana Мэт Пискателла. В интервью Kinda Funny Games он заявил, что бесплатный хит Epic Games вытесняет платные проекты, отнимая у них аудиторию.
Пискателла привёл тревожную статистику: 30% игроков в США в 2025 году не планируют приобретать игры, а из тех, кто покупает, лишь 12% делают это ежемесячно. Большинство ограничиваются одной-двумя покупками в год. В таких условиях бесплатные игры вроде Fortnite становятся серьёзной конкуренцией для каждого нового релиза.
С момента выхода в 2017 году Fortnite привлекла миллионы игроков и заработала миллиарды долларов. Сейчас она остаётся одним из самых популярных проектов, конкурируя с крупными сериями вроде Call of Duty за лидирующие позиции на Xbox и PlayStation.
В целом так и есть. Сейчас FTP игры наваливают столько всяких ивентов и дейликов, принуждая оставаться в одной игре, что на что-то другое времени и сил не останется.
Скора придет дядюшка ГТА...И тут тревожная музыка,сгустились тучи,,камешки подпрыгивают на поверхности от дрожения ,откуда то с небес хор из тысяча голосов,в эпическом стиле ....Ну короче вы поняли к чему я клоню.
как то кто из убосовт спрашивал - где все игроки? а рыночек старших игровых платформ поделен между крупными мультиплерными играми проста, остальная часть игроков на мобилках. по этой приниче в том числе провалися и драгон аге вейлгард, не получив новой аудитории и так будет со всякими посредсвенными одиночными сюжетными играми скорей всего. нужно искать способы делать оч дешевые ААА образные игры проста если придерживатся стого однопользователского опыта. мультиплеер стал базой а развления без подключения к сети надстройкой.
Хорошая всё-таки сессионка. Разнообразная и ненапряжная. Ну и возможность легко зарабатывать донатную валюту, хоть и только для старых игроков, тоже большой плюс
Игроки не хотят платить по 40 и 70$ за сомнительные проекты, лучше отдать раз в 3 месяца 10$ и получить Пропуск + ты знаешь, что изменения будут ощутимые, большие и интересные для тебя (если тебе Fortnite конечно нравится).
В ситуации виноваты все:
- игровые студии которые приукрашивают (врут) свою игру, завышают ценник на посредственные проекты вроде Avowed, когда крепенькая средненькая игра продаётся по цене ААА шедевра. Меня не волнует, что они 6 лет её рожали, два раза перезапускали проект и потратили кучу времени! Мне, как игроку, важен конечный вариант, а он, мягко говоря, далеко не впечатляющий,
- сами игроки, которые ждут от каждого проекта инноваций, прорывных решений, всегда повышающегося качества. Некоторым стало сложно наслаждаться средними, крепенькими проектами, теперь смех возникает если игра набирает оценки ниже 80 баллов на игровых агрегаторах. Кроме этого какая-то поголовная вера в то, им обещают. Десятки тысяч предзаказов ещё не вышедшей игры, без вменяемых трейлеров, геймплейных роликов и показов разработчиков.
Уже три года подряд нет никакого взрывного роста, нет притока денег даже +10% от предыдущего года! Раньше думали, что игроки это какое-то неисчислимое, всегда лояльное, денежное сообщество, а оказалось, что три года подряд ничего не меняется, а экономить хочется всем.
ждать от игр инноваций это база, по крайней мере для тех игроков которые начинали со старых игр 90-00 годов. сейчас же как правило только обертка меняется, доходит до того что даже в плане визуала игры бывает не отличаются
Так к любой условно бесплатной игре можно сказать, ну и смотря какие игры выходят, смысл платить за проходняковые игры ?
так люди в основном впринципе сидят в одной-двух любимых играх, поэтому и не покупают постоянно новое, тем более что геймдев скатывается в оверпрайс шлак
Соперником в жанре "для детей" может хотел написать аналитик?
Толи дело серьезные милитари игры по типу калды, да?
стереотип отжил себя, сейчас в форточку и скуфы играют, режиму уже 7 лет...
нет, warface вот норм тема для настоящих мужиков.
Ужас, зачем ты про это вспомнил...
вспомнил? это один из популярных онлайновых игр, Warface - это бесплатный онлайн-шутер от первого лица. В игре представлена альтернативная история: в 2023 году организация Blackwood развязала серию вооружённых конфликтов с целью контроля над ресурсами и установления нового мирового порядка. Игроку предстоит этому противостоять.
Ну те кто делает своим конкурентом фортнайт выпускает Абобу и Имморталс оф авеум.
Когда новыми играми являются такие шедевры как вилгард или абоба, то не нужно удивляться, что игроки предпочитают старые и проверенные продукты типа фортнайта или колды.