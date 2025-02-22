Аналитик: Fortnite остаётся главным соперником для всех новых игр

Бесплатные хиты отнимают внимание игроков и сокращают рынок покупок игр

Fortnite — главная проблема для всех новых видеоигр, считает аналитик Circana Мэт Пискателла. В интервью Kinda Funny Games он заявил, что бесплатный хит Epic Games вытесняет платные проекты, отнимая у них аудиторию.

Пискателла привёл тревожную статистику: 30% игроков в США в 2025 году не планируют приобретать игры, а из тех, кто покупает, лишь 12% делают это ежемесячно. Большинство ограничиваются одной-двумя покупками в год. В таких условиях бесплатные игры вроде Fortnite становятся серьёзной конкуренцией для каждого нового релиза.

С момента выхода в 2017 году Fortnite привлекла миллионы игроков и заработала миллиарды долларов. Сейчас она остаётся одним из самых популярных проектов, конкурируя с крупными сериями вроде Call of Duty за лидирующие позиции на Xbox и PlayStation.