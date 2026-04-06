Аналитик считает, что Epic Games и Fortnite могут столкнуться с серьёзным спадом

Известный индустриальный аналитик Йост ван Дрюнен высказал мнение, что положение компании Epic Games может быть менее стабильным, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на огромную популярность Fortnite, эксперт считает, что студия постепенно сталкивается с рядом серьёзных проблем.

По словам ван Дрюнена, признаки трудностей начали проявляться после масштабных сокращений сотрудников — компания уволила более тысячи человек. Это вызвало негативную реакцию среди игроков и сотрудников, а также породило вопросы о причинах происходящего внутри студии.

Глава Epic Games Тим Суини ранее утверждал, что увольнения не связаны с развитием технологий искусственного интеллекта. Однако аналитик считает, что в индустрии всё чаще обсуждают использование генеративного ИИ, и многие компании активно экспериментируют с новыми подходами. По его мнению, Epic пока не смогла эффективно адаптироваться к этим изменениям.

Ван Дрюнен также отметил и внешние факторы, которые оказывают давление на компанию. Среди них — рост стоимости жизни, который влияет на расходы бизнеса, а также продолжающиеся конфликты вокруг политики цифровых платформ. Epic Games уже не первый год ведёт юридические споры с крупными платформодержателями, что приводит к дополнительным финансовым затратам.

Аналитик описывает текущую ситуацию метафорой постепенного падения: по его словам, крупные игровые «империи» не рушатся мгновенно — сначала они медленно теряют устойчивость, а затем наступает момент, когда проблемы становятся очевидными для всех.

Несмотря на подобные прогнозы, Fortnite по-прежнему остаётся одной из самых популярных игр в мире, а Epic Games продолжает активно развивать проект и выпускать новый контент. Поэтому окончательные выводы о будущем компании пока делать рано.