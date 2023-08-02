Аниме "Магическая битва", певица Розалия и рестлер Риа Рипли скоро попадут в Fortnite

До конца этого нереально скучного сезона остался всего месяц. А датамайнеры нашли в файлах игры столько коллабораций, будто заканчиваться он и не планирует.
Начнем, пожалуй, с самого интересного. Тот самый датамайнер, что нашел и расшифровал файлы нового Терминатора, обнаружил упоминание коллаборации с неким “любимым и очень известным” аниме. А сколько вы знаете достаточно известных аниме, которые еще не попали в фортнайт? Ответ “One Punch Man” порадовал бы многих, учитывая, как герои этого аниме внезапно оказались в совершенно другой игре. Но, к сожалению или для некоторых к счастью, нас ждет коллаборация с Магической битвой.
В игре появятся три набора с главными героями аниме: Годжу Сатору, Фушигуро Мегуми и Кугисаки Нобара. К каждому прилагается рюкзачок и кирка.
На этом интересные коллаборации закончились. Так, совсем скоро в игре появятся два скина из ICON серии: рестлер и певица. Нет, не 2 в 1, как могло показаться, это два совершенно разных человека. Рестлером окажется Рея Рипли из Австралии, а певицей – Розалия из Испании. Обычному игроку в фортнайт эти имена ни о чем не говорят, но они появятся, и это какое-никакое событие для игры.
ммм щас бы копировать старые новости, где ту же Риа Рипли уже датамайнеры опровергли))