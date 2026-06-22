Анонсирован кроссовер Fortnite с Супергёрл и псом Крипто по вселенной комиксов DC

Компания Epic Games официально представила первый короткий тизер-трейлер грядущего тематического контента для своей популярной королевской битвы. Новый видеоролик подтверждает скорое появление в игре культовой героини Супергёрл и её верного суперпса по кличке Крипто.

Свежий рекламный ролик наглядно демонстрирует внешний вид будущих виртуальных косметических предметов. Главным нововведением станет полноценный экипировочный скин для Кары Зор-Эл, который полностью повторяет её современный супергеройский костюм из грядущей киноленты.

Знаменитый пёс Крипто появится в проекте в качестве уникального питомца-спутника на спину. Игроки также смогут приобрести фирменную кирку для сбора ресурсов, уникальный дельтаплан для десантирования из автобуса и специальную тематическую эмоцию.

Официальный релиз кроссовера в игровом магазине на всех актуальных платформах запланирован на 26 июня 2026 года. Новые скины и питомец станут доступны одновременно на персональных компьютерах, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.